2020年7月の熊本豪雨で被災し不通が続くJR肥薩線の早期復旧を願い、沿線住民やボランティアら約130人がこのほど、八代市坂本町で線路の除草作業に汗を流した。11月1日には、八代駅を発着点に不通区間の段駅を折り返す「JR九州ウォーキング」が計画されており、坂本町の住民らは参加者との交流を心待ちにしている。

除草作業は今月4日、段駅と葉木駅周辺で行われた。地元住民でつくる「坂本住民自治協議会」が肥薩線復旧を願って21年から毎年実施しており、参加者は約1時間半かけて、背丈ほどに伸びた雑草を草刈り機や鎌などで取り除いた。

県とJR九州は今春、肥薩線八代−人吉間について、33年度を目標に鉄路復旧で最終合意した。同協議会の蓑田陽一会長（76）は「肥薩線の不通で通学や通勤ができないため、子育て世代の市中心部への流出が続いている。一日も早い復旧を願っている」と話した。

作業にはJR九州熊本支社の社員やOBらも参加。国鉄時代に車掌として肥薩線での勤務経験がある段駅名誉駅長の松永義博さん（76）は「毎日乗っても車窓からの眺めは飽きることがなかった。先行的に部分復旧してくれれば、地元の関心はより高まる。つえをついてでも開通式の列車に乗りたい」と力を込めた。

（古川剛光）

JR九州ウォーキングは、11月1日午前9〜11時にJR八代駅で受け付けを済ませてスタート。球磨川沿いや肥薩線のレールの上などを巡る約10キロのコースを自分のペースで歩く。参加無料。事前申し込み不要。段駅では地元住民による物販やおもてなしがあるほか、JR九州が線路点検で使う「アルミカート」の無料乗車体験もできる。問い合わせはJR九州熊本支社営業運輸課＝096（326）6968。