長崎県は、2024年度に県内の児童相談所で相談・対応した児童虐待の件数が過去最多の1301件（前年度比40件増）に上った、と発表した。3年連続で千件を突破。近年、増加傾向が続く理由について県は「警察など関係機関による通告の徹底が背景にある」としている。

相談の内訳は、暴言などで心を傷つける心理的虐待が最多の752件▽身体的虐待320件▽食事を与えないなどのネグレクト（育児放棄）219件▽性的虐待10件。このうち、子どもを児童養護施設や乳児院などに一時保護したケースは327件あった。主な虐待者の6割近くが実父を含む「父」だった。

相談経路は、警察が856件で全体の6割超を占め、市町が94件、近隣・知人が62件。子どもの前で家族に暴力を振るう「面前DV」（心理的虐待）を、警察が通報などで把握したケースが多いという。

県は長崎、佐世保両市に児童相談所を設置している。こども家庭課の担当者は「虐待かもしれないと思ったら、すぐに通報を」と呼びかけている。全国共通の児童相談所虐待対応ダイヤル＝「189（いちはやく）」。

（一ノ宮史成）