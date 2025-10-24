長崎原爆資料館（長崎市平野町）の展示内容更新について協議する資料館運営審議会の小委員会が23日にあった。この日のテーマは原爆投下に至った「二つの世界大戦」をどう示すか。素案を示した市は、史実のうち世界が戦争に突き進むきっかけとなる出来事を強調し、日本の加害にも明確に触れる点を重視した。

「戦車や毒ガスの出現による被害の深刻化」「日本の勢力拡大方針を背景とする満州事変や国際連盟脱退」。市はこうした分岐点を強調し、戦火が広がる中で原爆製造計画が進み、投下された−との展示案を示した。中村桂子・長崎大准教授はそれを認めつつ、なぜこうした「プロセス」を大切にするのか、その意図も明示すべきだと提案した。

また展示中の年表で「南京占領、大虐殺事件おこる」と記す内容を、「日本軍は南京を占領。多数の民間人や捕虜を殺害する南京事件を引き起こした」とする案も示した。過去の審議会では事件そのものを否定する声があったが、市は外務省見解や教科書を踏まえて記載を維持。委員から異論はなく、市はさらに協議を経て11月の審議会に提案する予定。（貞松保範、高平路子）