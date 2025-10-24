長崎原爆で被爆しながらも医師として救護活動に従事し、戦後は被爆者医療、体験の証言収集に尽くした秋月辰一郎さん＝2005年、89歳で死去。その名は平和活動に功績のある人や団体を顕彰する「秋月平和賞」に刻まれ、亡くなって20年がたつ今なお、活動に関わる人たちの支えであり続ける。今年も命日には長崎市内の墓前に関係者が集い、故人をしのんだ。

命日の20日、眺めの良い石神町の墓地の一角。遺族をはじめ、勤務した聖フランシスコ病院の関係者ら約30人が、ここに眠る夫妻の姿を思い浮かべた。

長く営まれる墓前祭の実行委員会メンバー三根真理子さん（75）は「『小異を残して、皆で核兵器廃絶へ向かおう』との精神が脈々とつがれてきた」とあいさつ。献花に続き秋月さんの著書「死の同心円」の一部が読み上げられた。

爆心地から1・4キロの浦上第一病院（現在の聖フランシスコ病院）で被爆した直後から救護に当たった。83年発足の長崎平和推進協会では初代理事長を務め、89年には県内の平和団体をまとめた「ながさき平和大集会」を開催。心と体に刻まれた体験を、証言として残すことにも力を入れた。晩年の13年に及ぶ闘病生活を支えた妻壽賀子さんは、被爆直後の救護活動を支えた看護師でもあった。

前日の19日には、秋月さんをモデルにしたアニメ映画「NAGASAKI 1945 アンゼラスの鐘」（2005年製作、80分）を長崎原爆資料館ホールで上映。作中、人々は熱風によるやけどや放射線の影響に苦しみ、次々と亡くなっていく。秋月医師はこんな言葉を発する。「核兵器は人類と共存できない悪魔の兵器だ。身をもって体験した」

上映後、監督を務めた有原誠治さん（77）＝東京＝はあいさつで「傷ついた人々を描くのはとてもつらく、表現に苦労した。実際の体験は、もっとすさまじいことだったろうと思う」と語った。続いてマイクを握った被爆者で医師の朝長万左男さん（82）は長年交流があった一人。こう言葉に力を込めた。「この作品は今こそ、世界中の子どもたちに見てもらわないといけない」

（高平路子）