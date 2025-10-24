¡¡º´²ì»Ô¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢º´²ì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ê30Æü¡Á11·î3Æü¡Ë¤Î¡ÖÇ®µ¤µå¥Õ¥é¥¤¥ÈÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£´óÉÕ³Û¤Ï100Ëü±ß¡£ÀèÃå1ÁÈ¸ÂÄê¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Ï27Æü¤Þ¤Ç¡£

¡¡¿·»ÔÃÂÀ¸20Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¿·Ä´¤·¤¿Ç®µ¤µå¡Ö¥Ï¥í¡×¤ËÅë¾è¤Ç¤­¤ë¡£ÂÎ¸³Æü¤Ï11·î2Æü¸áÁ°7»þ¤«¤é¡¢Äê°÷¤ÏÂç¿Í2¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï2¿Í¤ÇÂç¿Í1¿ÍÊ¬¡Ë¡£¥²¥¹¥ÈÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò´Ö¶á¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢»Ô´ë²èÀ¯ºö²Ý¤Ï¡ÖÀä·Ê¤òÌ£¤ï¤¨¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤Ï»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ËÅÅÏÃ¡á0952¡Ê20¡Ë1107¡á¤«¥á¡¼¥ë¤Ç¡£¥¢¥É¥ì¥¹¡áfurusato@sagabai.com

¡¡¡ÊÃÝÃæ¸¬Êå¡Ë