º´²ì»Ô¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÇ®µ¤µåÅë¾èÂÎ¸³¡¡´óÉÕ100Ëü±ß¤ÇÀèÃå1ÁÈ¸ÂÄê
¡¡º´²ì»Ô¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢º´²ì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ê30Æü¡Á11·î3Æü¡Ë¤Î¡ÖÇ®µ¤µå¥Õ¥é¥¤¥ÈÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£´óÉÕ³Û¤Ï100Ëü±ß¡£ÀèÃå1ÁÈ¸ÂÄê¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Ï27Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¿·»ÔÃÂÀ¸20Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¿·Ä´¤·¤¿Ç®µ¤µå¡Ö¥Ï¥í¡×¤ËÅë¾è¤Ç¤¤ë¡£ÂÎ¸³Æü¤Ï11·î2Æü¸áÁ°7»þ¤«¤é¡¢Äê°÷¤ÏÂç¿Í2¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï2¿Í¤ÇÂç¿Í1¿ÍÊ¬¡Ë¡£¥²¥¹¥ÈÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò´Ö¶á¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢»Ô´ë²èÀ¯ºö²Ý¤Ï¡ÖÀä·Ê¤òÌ£¤ï¤¨¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤Ï»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ËÅÅÏÃ¡á0952¡Ê20¡Ë1107¡á¤«¥á¡¼¥ë¤Ç¡£¥¢¥É¥ì¥¹¡áfurusato@sagabai.com
¡¡¡ÊÃÝÃæ¸¬Êå¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ë¬Ìä²ð¸î,
³¤,
À¸²Ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¹©¾ì,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¾²ÃÈË¼