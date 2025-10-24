佐賀県有田町赤絵町の今右衛門古陶磁美術館で、本年度の企画展「やきものの赤」が開かれている。有田焼を代表する色絵磁器に用いられてきた赤色絵の具に焦点を当て、技術が定着して間もない17世紀後期から現代に至るまでの約110件から、時代ごとに人々を魅了してきた「表情の異なる多彩な赤」を紹介している。

色絵磁器は白磁、染め付けの製造工程の先に技術が発展してきた。白地に青で下絵付けをして高温焼成する染付磁器に対し、色絵磁器はさらに赤や黄、緑の絵の具で彩色して低温で再び焼き上げる上絵付け（赤絵付け）を経て完成する。有田では17世紀中頃、初代酒井田柿右衛門らが技術を編みだし、普及が進んだ。

有田の赤絵町は、この赤絵付け作業を担う「赤絵屋」が多く集まっていたことに由来する。その中でも今右衛門窯は、鍋島藩から幕府に献上する色鍋島の絵付けを託されるなど、歴代今泉今右衛門が「赤」と向き合い続けたことで、現代に連なる技術を確立させた。

会場には、赤の濃淡によって色合いを変化させる明治期以降の今右衛門窯による色鍋島や、色絵磁器が始まる前に焼かれた染付生地に数十年後、赤絵の竜と牡丹（ぼたん）を描いたと思われる文皿、柿右衛門様式の大鉢などを展示している。

館長の十四代今泉今右衛門さん（62）は「赤絵の登場から日本陶磁器の表現は豊かさを増していった。現代ではわびさびを好む日本人よりも、世界的に赤い色が好まれるという傾向も興味深い。赤という色が心にどう響くのか、展示から何かを感じてもらいたい」と話している。

12月21日まで。11月1日午前11時からと同19日、12月20日の午後2時から、十四代今泉今右衛門さんによるギャラリートークもある。月曜休館（祝日時は翌日）。入館料は一般800円。高校生以下無料。同館＝0955（42）5550。（糸山信）