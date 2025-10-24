佐賀県伊万里市の大川内山地区の窯元が並ぶ通りから坂を上り、背後にそびえる山々に分け入ること約20分。地元で「日峯さん」と呼ばれる石の社が見えてきた。

佐賀藩祖鍋島直茂公を祭った社は、安政七（1860）年の日付が残る。鍋島焼の製造を担った御細工人など31人の名前も刻まれ、歴史的にも貴重な資料だ。

続いて正面向かって右側の石灯籠に視線を移す。

文久二（1862）年の年号の下、目を凝らすとこけむした表面に「御用赤繪屋 有田 今泉平兵衛…」の文字が確認できた。

この人物の子孫こそ、色絵磁器の重要無形文化財保持者（人間国宝）の十四代今泉今右衛門さん（62）だ。有田町に本人を訪ねると、「藩窯が作った日本最高峰とされる色絵磁器。仕上げの上絵付け（赤絵付け）を任されていたのが、今右衛門家でした」と両者の関係を説明してくれた。

藩が誇る陶磁器製造技術を外部に漏らさないため、当時の大川内山は職人の出入りから失敗品の処分まで厳しく管理され、外部と隔絶された様から「秘窯の里」の言葉も生まれた。

ただ、全工程を完結させていた訳ではなく、色絵磁器「色鍋島」だけは巨大登り窯での焼成後、有田に運ばれ、御用赤絵屋だった今右衛門窯で完成を迎えた。

明治期に入り、大川内山の藩窯が解体されるとさらなる転機を迎える。献上品であり、目にする人が限られた鍋島焼の存在が一般にも知れ渡り、今右衛門窯に「色鍋島」の注文が寄せられるようになったという。

現代に至るまで色絵磁器に向き合い続けてきた今右衛門窯。十四代今右衛門さんは「伝統の考え方は人それぞれ。色鍋島の技術を継承した上で、品格を現代にどう創出するか。その模索を一生懸命続けることで答えを探したい」と語る。

有田町の今右衛門古陶磁美術館では、歴代今右衛門が集めた貴重な色鍋島や藩窯との関わりを示す資料などを常設展示している。

（糸山信）