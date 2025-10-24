Ê¡²¬¡¦½¡Áü»Ô¤ÎÃÏÅç¡¡µùÂ¼Î±³ØÀ¸¤òÊç½¸¡¡26Ç¯ÅÙ¤Î¾®³Ø4¡Ý6Ç¯À¸ÂÐ¾Ý
¡¡Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤ÎÎ¥Åç¡¢ÃÏÅç¡Ê¤¸¤Î¤·¤Þ¡Ë¤Î¡ÖÃÏÅç¹»¶èµùÂ¼Î±³Ø¤ò°é¤Æ¤ë²ñ¡×¤Ï¡¢Åç¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤éÃÏÅç¾®¤ËÄÌ¤¦µùÂ¼Î±³ØÀ¸¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î18Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÃÏÅç¤Ï»Ô±ÄÅÏÁ¥¤ÇËÜÅÚ¤«¤é15Ê¬Á°¸å¡£¼þ°Ï9¥¥í¤ÎÅç¤ËÌó100¿Í¤¬Êë¤é¤·¡¢Â¿¤¯¤¬µù¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µùÂ¼Î±³Ø¤Ï2003Ç¯ÅÙ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë±ä¤Ù100¿ÍÄ¶¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤®¤µ¤Î²È¤ÇÎÀÊì¤È¶¦Æ±À¸³è¤·¡¢ÃÏÅç¾®¤ËÄÌ³Ø¡£µû¤µ¤Ð¤¤Ê¤É¤Îµù¶ÈÂÎ¸³¡¢ÃÏÅç»³³Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÅçÌ±¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢´¶¼Õ¤Î¿´¤È¼«Î©¿´¤òÍÜ¤¦¡£
¡¡Î±³Ø´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯4·î1Æü¤«¤é1Ç¯´Ö¡£26Ç¯ÅÙ¤Ë¾®³Ø4¡Á6Ç¯¤Ë¤Ê¤ë»ùÆ¸¤ò¡¢5¡¢6¿ÍÊç½¸¤¹¤ë¡£·î5Ëü±ß¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î¤Û¤«¡¢¶µºàÈñ¤äµë¿©Èñ¡¢°åÎÅÈñ¡¢¾®¸¯¤¤¤Ê¤É³Ø´ü¤´¤È¤Ë3Ëü9000±ß¤Û¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡°é¤Æ¤ë²ñ¤Ï¡¢¤Ê¤®¤µ¤Î²È¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¡¢Î±³ØÀ¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»ØÆ³°÷2¿Í¤âÊç½¸Ãæ¡£ÍèÇ¯1·î30Æü¤Þ¤Ç¡£°é¤Æ¤ë²ñ¡á0940¡Ê62¡Ë3394¡£
¡¡¡ÊÂç·¦Àµ°ì¡Ë