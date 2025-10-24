»í¿Í¡¦¾¾±Ê¸à°ì»á¤Î»Ò¼é²Î¸¦µæ¤Ë¾ÇÅÀ¡¡½Ð¿È¤ÎÊ¡²¬¡¦ÂçÌÚÄ®¡¡10·î25Æü¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥é¥à
¡¡Ê¡²¬¸©ÂçÌÚÄ®½Ð¿È¤Î»í¿Í¤ÇÉ¾ÏÀ²È¤Î¾¾±Ê¸à°ì»á¡Ê1930¡Á2008¡Ë¤ò¸²¾´¤¹¤ë¡ÖGOICHI¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¡ÊÄ®¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤¬25Æü¤«¤éÆ±Ä®¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£Ä®À©»Ü¹Ô70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢»Ò¼é²Î¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¤Î¾¾±Ê»á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤ò¾·¤¤¤ÆºÂÃÌ²ñ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤ò³«¤¯¡£11·î2Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡¡¾¾±Ê»á¤Ï»°ßÌ·´Âç´ÐÂ¼¡Ê¸½ÂçÌÚÄ®¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢È¬½÷¹âÂ´¶È¸å¤ËÃÏ¸µ¤Ê¤É¤Ç¹ñ¸ì¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤¿¡£19ºÐ¤Çµ×Î±ÊÆ¤Î»í¿Í´Ý»³Ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ»í¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢»í»ï¡ÖÊì²»¡×¤Ë»²²Ã¡£1957Ç¯¤Ë¾åµþ¤·¤ÆÊ¸É®³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î»Ò¼é²Î¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤ÉÌ±Â¯³Ø¤Î¼êË¡¤Ë´ð¤Å¤¯»Ò¼é²Î¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î»Ò¼é±´¡Ê¤¦¤¿¡Ë¡×¡Ê64Ç¯¡Ë¤òÈ¯É½¡£Ãê¾Ý²è¤Ê¤É³¨²è¤âÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢25Æü¸á¸å2»þ¤«¤éÆ±Ä®È¬Ä®Ì¶ÅÄ¤ÎÄ®Áí¹çÂÎ°é´Û¤³¤Ã¤Ý¡¼¤Ã¤È¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¾¾±Ê»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¾¾±Ê»á¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿²Î¼ê¤Î¾¾¸¶·òÇ·¤µ¤ó¤äÆüËÜ»Ò¼é±´¶¨²ñ¤ÎÀ¾´Ü¹¥»ÒÍý»öÄ¹¤é¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡26Æü¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é¤ÏÆ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Á°È¾¤Ï¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¼ê¤ÎÀî¸ýµþ»Ò¤µ¤ó¤¬´ÑµÒ¤È°ì½ï¤ËÂåÉ½Åª¤Ê»Ò¼é²Î¤Ê¤É¤ò²Î¤¤¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¾¸¶¤µ¤ó¤È²Î¼ê¤ÎÂçÃÏ¤¢¤¤ª¤µ¤ó¤Î¡Ö²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ¿ô¶Ê¤º¤Ä²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡25Æü¡Á11·î2Æü¤Î¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ¤Ë¤ÏÄ®Ìò¾ìÎÙ¤ÎÄ®¿Þ½ñ¡¦¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»Ò¼é±´¸¦µæ²È¡¦¾¾±Ê¸à°ìÅ¸¤¬³«¤«¤ì¡¢Ä®¤¬½êÂ¢¤¹¤ë¾¾±Ê»á¤Î»Ò¼é²Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¾É®¤ÎÏÀÊ¸¸¶¹Æ¿ôËç¤ä¾¾±Ê»á¤ÎÃø½ñ¤ò´Þ¤à»Ò¼é²Î´ØÏ¢ËÜÌó20ºý¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£26Æü¤Ï¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¡£11·î1¡¢2Æü¤ÏÄ®Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ë²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ®³Ø·Ý°÷¤ÎÆ£ÅÄÍ´²ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¼é²Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿´ë²è¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¾¾±Ê»á¤Î¸ùÀÓ¤ò³Ø¤Ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£Ä®¿Þ½ñ¡¦¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡á0944¡Ê32¡Ë1047¡£
¡¡¡Ê²ÏÌî½á°ìÏº¡Ë