¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£²°Ì¡¦°ðÀîÎµÂÁ¡¡Åê¼êÅ¾¸þ¤Ï¸µ¹Åç¥É¥é£±¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÅê¤²Êý¤¬¤¤ì¤¤¤À¡×
¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡×¤¬£²£³Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£²°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê£²£±¡á¶å½£¶¦Î©Âç¡Ë¤¬´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤«¤é¶Ã´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢ÀÞÈø°¦¿¿¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ø¡£½Ð¿È¤Ï»³¸ý¸©¤À¤¬¡ÖÊ¡²¬¤Ë¤Ï±ï¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£°ðÀî¤Ï£²°Ì»ØÌ¾¤Ë¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤Î¿¤Ó¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢Âç³Ø£´Ç¯»þ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£¶ÅÐÈÄ¤Ç£³¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¹£³¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø£µÇ¯¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï·õÆ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö·õÆ»¤Ë¾¯¤·Ë°¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø£²Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊá¼ê¤ä³°Ìî¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Îº´ÇìÏÂ»Ê»á¡Ê£·£³¡Ë¤«¤é¡ÖÅê¤²Êý¤¬¤¤ì¤¤¤À¤«¤éÅê¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º´Çì»á¤Ï£±£¹£·£°Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥íÄÌ»»£¸£¸¾¡¤òµó¤²¤¿¸µÅê¼ê¡£¸µ¥×¥í¤Î·Å´ã¤Ë¤è¤êÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤â·Ð¸³¡£Âç³Ø£³Ç¯»þ¤Ë¤Ï±¦¥Ò¥¶¤Î¥±¥¬¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ë¤â¥ê¡¼¥°Àï¤Ê¤É¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¡£Ê¡²¬¤Ç¡ÖÆüËÜµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¡×¤Ø¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
