°úÂà·è°Õ¤ÎÅÏÉô¶ÇÅÍ¤¬Ä©¤ààÍ½ª¤Î¶â¥á¥À¥ëá¡Ö£²·î¤Ëµ¨Àá³°¤ì¤ÎËþ³«¤Îºù¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ì¤ë¤«¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼Ê£¹çÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ê£³£·¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢Ä¹Ìî»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡Ö¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤ò¿´¤«¤é´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°úÂà¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²áµî£µÅÙ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÄÌ»»£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÊ£¹ç³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¶â¥á¥À¥ë¤Ï¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÁ´À¹´ü¤ò²á¤®¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï³¨¶õ»ö¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿¶â¥á¥À¥ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£ÌµËÅ¤Ë»×¤¨¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä©Àï¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÏÉô¤ËÂÐ¤·¡¢¸Î¶¿¡¦Ä¹Ìî¤«¤é¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¡¼¤Î°õ¾Ý¤À¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ç£´Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ç¯Îð¤ÎÊÉ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¡£½¸ÂçÀ®¤Î°ìÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÅÏÉô¤Ï¡Ö£²·î¤Ëµ¨Àá³°¤ì¤ÎËþ³«¤Îºù¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£