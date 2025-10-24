巨人の中山礼都内野手（２３）が２３日、「アジアの大砲」から“飛ばしの極意”を吸収する考えを明かした。今月２９日から行われる若手主体の秋季キャンプで、球団ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏＝前韓国・斗山ベアーズ監督＝が臨時コーチに決定。「ものすごくありがたいことですし、いい時間にしたい」と心待ちにした。

日韓通算６２６本塁打を放ったレジェンドの技術を学ぶ。現役時代の同氏について、「飛距離という部分ですごく飛ばしていて、すごいなと思っていた。飛ばし方とか、いろいろと聞いていきたい」。今季は自己最多の１０３試合に出場し、打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点をマーク。参加中のみやざきフェニックス・リーグでは、バットを寝かせ気味にした新フォームに挑戦中だが、そこに力強さを加えていく。

この日は広島戦（天福）が降雨の影響で中止となり、宮崎市内の室内練習場で打撃練習などを行った。今季途中からは外野に挑戦。夏場から右翼の定位置をつかんだが、秋季練習へ向けて「外野はどこでもしっかりと守れるように。センター（の練習）は重点的にやっていきたい」。さらなる飛躍を目指し、鍛錬の秋が続いていく。（小島 和之）