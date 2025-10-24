『Ｍ-1グランプリ』ファイナリストで、芸人界一のモテ男と称される男性芸人が100％女性を落とす方法を明かした。デートの際、同じことを繰り返すだけなのに、男が何倍もかっこよく映るという、モテ男ならではのテクニックとは……！？

【TVer】「２人で飲んだ時ってどっちがモテるかで喧嘩になる」リリーが「キモっ」と思った濱家の言動とは！？

芸人界一のモテ男とは、見取り図・リリーのこと。マイケル富岡が「男がモテる最大のポイントはギャップ」と話す中、濱家から「リリーもあんの？自分的にギャップ作ってること」と尋ねられると、 「ちょっとギャップを使った作戦言ってもいいですか？僕が編みだした100％成功するベッドに近づける方法があるんですけど」と話し始めた。

リリーが編みだした100％女性を落とす方法とは、女性との１対１のデートで使えるというテクニック。「ごはんに行くところまでは普通に行くんですよ。ごはんに行った時に女の子がトイレなり電話なりで離れた時に、お会計は済ますじゃないですか。それは必要なんですけど、大体女性はそれに気づいた時に、『あっ私払うよ』ってなるじゃないですか。そしたら『次奢って』って言うんですよ。その時点でもう２回目は確定やないですか」とリリー。

「それで２回目ごはん行った時に女の子は自分が払うと思ってるじゃないですか。その時にまた離れた隙にお会計済ましとく。そしたらこのギャップというか、自分が払うはずだったのに、また払ってくれたっていうので、同じ値段なのに何倍もこっちがカッコよく映るんですよ」と語ると、濱家は「なるほどな」と感心。リリーは「そしたらもう一丁あがりです。これはもう100％」と言いきった。

ただし、このテクニックは年齢があがるほど男性側が払うのが当たり前になるため、「40歳とかになるとちょっとムズい」とのこと。リリーは「20歳とかの子にやって欲しいですね。若い子これ使えます。20代がこれ一番使えますね」と勧めていた。

【TVer】「男の人が涙拭って出てきた時にめっちゃキュンとして」福田麻貴がギャップ萌えエピソードを語るも、かまいたちが猛ツッコミの理由とは！？

なお、この見取り図リリーのエピソードは、10月22日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で披露された。