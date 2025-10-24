プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、ヤクルトは本指名・育成を合わせて8選手を指名しました。

ドラフト1位での指名となったのは、法政大の松下歩叶（あゆと）選手。競合なく“1本釣り”での指名に成功しました。東京六大学野球では、通算打率.283、12本塁打を記録。7月の日米野球では第4戦で本塁打を放つなど、最高殊勲選手賞に選ばれました。

担当スカウトは「打率と長打を兼ね備えた打撃が魅力で、コンパクトなスイングから力強い打球を広角に放つ。守備では球際に強く、柔らかなグラブさばきと安定した送球で内野を支える」と攻守での魅力を紹介。さらに「キャプテンとしての責任感も強く、日頃からチームを牽引する中心的存在」と精神面での魅力も明かしています。

2位でも城西大の内野手、松川玲央選手を指名。今オフ村上宗隆選手がメジャー移籍濃厚となる中、上位で即戦力の内野手に期待します。

さらに3人の社会人選手を含む4投手を指名。育成選手には高校生投手を1人指名し、内野手が3人、投手が5人の指名でした。

▽以下、ヤクルトのドラフト指名選手一覧

◆本指名

1位:松下歩叶(法政大・内野手)

2位:松川玲央(城西大・内野手)

3位:山埼太陽(創価大・投手)

4位:増居翔太(トヨタ自動車・投手)

5位:鈴木蓮吾(東海大付属甲府高・投手)

6位:石井巧(NTT東日本・内野手)

7位:飯田琉斗(ENEOS・投手)

◆育成1位:小宮悠瞳（川崎総合科学高校・投手）