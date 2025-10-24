¡Ú¤¹¤²È¡Û¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°µíÐ§¤ò50±ß°ú¤¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¿©¤Ù¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªSukipass¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÇºÇÂç120±ß°ú¤¤Ë¡£¡Ô27Æü¤Þ¤Ç¡Õ
µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¤¹¤²È¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÄÉ²Ã¡£¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¡Ö¤È¤í¡Á¤ê3¼ï¤Î¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×¤ä¡Ö¤Í¤®¶ÌµíÐ§¡×¤â¤ªÆÀ¤Ë¡£
¡Ö10·îÆÀ¤¹¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×Âè2ÃÆ¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¡Ö¤È¤í¡Á¤ê3¼ï¤Î¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×¤ä¡Ö¤Í¤®¶ÌµíÐ§¡×¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°µíÐ§¤ò50±ß°ú¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
µíÐ§¡¢µíÐ§¥é¥¤¥È¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¡Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°µíÐ§¤Î¥é¥ó¥Á¥³¥ó¥Ü¤âÂÐ¾Ý¡Ë¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÃ±ÉÊ¤äµíÐ§¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÉÕ¤±¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
1²ó¤Î²ñ·×¤Ç3¸Ä¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â70±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖSukipass¡×¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë50±ß°ú¤¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È120±ß°ú¤¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¡¢¤ª¿©»ö·ô¡¢¥ì¥·¡¼¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢ZSCÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç²ñ·×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß²ÄÇ½¡£¤¹¤²È¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç²ñ·×¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ»ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô