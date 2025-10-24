岩本照、2階の窓から“スタントなし”の大ジャンプ！『恋する警護24時 season2』で圧巻アクション

本日10月24日（金）、岩本照主演『恋する警護24時 season2』の第2話が放送される。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

前回の第1話で岩本照演じる無骨なボディガード・北沢辰之助は、新メンバーの三雲千早（成海璃子）たち新警護チームとともに五十嵐聖（大地伸永）の警護を開始。

そのなかで不審人物に追われたり、情報漏洩の疑惑が浮上したり、さらには五十嵐を狙う人物との攻防戦が勃発するなど初回から波乱の連続に。

一方、白石麻衣演じる弁護士・岸村里夏とは甘いキュンシーンから一転、辰之助が海外留学へ旅立つ里夏を送り出すシーンなど目まぐるしい展開が繰り広げられた。

◆岩本照、圧巻のアクション披露！

辰之助や千早、そして後輩ボディガード・原湊（藤原丈一郎）たち警護チームは、初回から緊迫のアクションシーンを見せて早くも注目を集めているが、今回はその期待を上回る姿を披露することに。

第2話では辰之助がロッジの2階の窓から大ジャンプ！ しかも、辰之助演じる岩本はこの驚愕のジャンプをスタントなしでやってのけているという。はたして、どんなシーンで登場するのか？

さらに、懐かしのキャストや新たなゲストが続々登場。

前作でも強烈なインパクトを放った桜井日奈子演じる湊の姉・原香が再び辰之助たちの前に現れる。香の“超強気な性格”は健在どころか、むしろパワーアップして、登場シーンから辰之助たちボディガードを震え上がらせることに。

一方で、婚活を始めた香はマッチングアプリでマッチした“素敵なお相手”に夢中なようで、香の恋が動き出す？ そのお相手とは一体誰なのか、香の恋の行方からも目が離せない。

そして今回、元宝塚歌劇団・月組の娘役スターとして活躍し、退団後は『大奥』（2024年）やテレビ朝日ドラマプレミアム『花のれん』、『リベンジ・スパイ』（ともに2025年）などに出演するゆいかれんがゲストとして登場する。

一体どんな役で物語に絡んでいくのか注目だ。

◆遠距離恋愛に早くも危機!?

そんな見どころ満載の第2話では、辰之助たち警護チームは警護対象の五十嵐を長野の親戚宅へ送り届ける任務を開始する。

しかし、五十嵐が連続殺人事件の真犯人である疑惑が浮上するなか、その警護の方針を巡って辰之助と千早はまたしても対立してしまう。

そのうえ、五十嵐に執着を見せる謎の女性・浜本若葉（水谷果穂）が突如、辰之助たちの前に現れ、想定外の事態を巻き起こすことに。

若葉の目的とは一体何なのか？ 辰之助たちは五十嵐を無事に送り届けられるのか？ 東京−長野200キロの波乱の警護が待ち受ける。

一方、ついに里夏が留学先のロンドンへと旅立ち、遠距離恋愛をスタートした辰之助と里夏。

そんな遠く離れた2人を結ぶビデオ通話では、辰之助が照れながらも頑張って「里夏」と呼ぶようになったが、里夏は「北沢さん」呼びのままで、辰之助はどこかひっかかる様子だ。

さらに、そのビデオ通話中に乱入者が現れて…。遠距離恋愛を始めたばかりの2人に早くも暗雲が立ち込める？