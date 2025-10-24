Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤Ž¢Ãµµæ³Ø½¬Ž£Ž¤"Àõ¤¤"¤¬ÂçÈ¾¡©¼ø¶È¤Ëº¹
À¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¶ÛµÞ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÀ¸À®¾ðÊó¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¾ðÊó¡¢¸í¾ðÊó¤¬ÈÅÍô¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤È¼«¤é¹Í¤¨¤ëÎÏ¤Î°éÀ®¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Ãµµæ¤Î»þ´Ö¤Ï¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë¸þ¤¤¢¤¤¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ëºÇÁ±¤Îµ¡²ñ¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÍ×µá¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¶µ°÷¤ÎÉé²Ù¤âÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ã±¤Ê¤ëÄ´¤Ù³Ø½¬¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤Ãµµæ³Ø½¬¤¬¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÅÀ¡×¤È¡ÖÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡×¤Ë³Î¼Â¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤ëÃµµæ¥á¥½¥Ã¥É¤È¾ðÊó¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãµµæ¥á¥½¥Ã¥É¤òºî¤Ã¤¿·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÅÄÃæÌÐÈÏ»á¤È¾ðÊó¥Ä¡¼¥ëRuleWatcher edu.¤òºî¤Ã¤¿¥ª¥·¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½ ¾®ÅÄ¿¿¿Í»á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÎïß·Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ÎÂíÂ¼¾°Ìé»á¤Ç¤¹¡£
¸½¾õ¤ÎÃµµæ³èÆ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤2¤Ä¤ÎÍýÍ³
ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¡¼¥¤¸¦µæ¤Î¥á¥Ã¥«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ°ÊÍè¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ãµµæ¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³Ø½¬¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÄÃæ»á¤Ï¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤ÎÃµµæ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î²ÝÂê¤Ï¥á¥½¥Ã¥É¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÉ¾²ÁÊýË¡¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢³Ø¹»¤ä¶È¼Ô¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÄ´¤Ù³Ø½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÄÃæÌÐÈÏ¡Ê¤¿¤Ê¤« ¤·¤²¤Î¤ê¡Ë ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¸À¸ì³Ø¤È¶µ°é³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢1983Ç¯¤Ë¶µ°é³ØÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£°ñ¾ëÂç³Ø¶µÍÜÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢1990Ç¯¤Ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¾ÅÆîÆ£Âô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊSFC¡Ë¤ÎÁÏÀß¤Ë»²²Ã¡£¸À¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÏÀ¡¢Ç§ÃÎ°ÕÌ£ÏÀ¤Ê¤É¤Î¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÇJohn Dewey¤ÎÃøºî¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ãµµæ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¿¼¤¤´Ø¿´¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ë³Ø¹»¤Ç¡¢Ãµµæ¤Î»þ´Ö¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö²¿¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿À¸ÅÌ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤Ï¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ä¼Ò²ñÀ¸³è¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢À¸ÅÌ¤¬¼«¤é²ÝÂê¤òÀßÄê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Àõ¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ´¤Ù³Ø½¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Àµ²ò¤ò¶µ¤¨¤ë¶µ°é¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¶µ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¼ø¶È¤òÀß·×¤·É¾²Á¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»¤ÇÃµµæ³Ø½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ3Ç¯¡¢Ãµµæ³èÆ°¤ÎÂè2ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë»þ´ü¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤«¤éÉ¾²ÁÊýË¡¤Þ¤ÇÈ¼¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅªÃµµæ³èÆ°¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¼¡¤Î4ÃÊ³¬¡£¤È¤¯¤ËÊª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¡¢¹Í¤¨Êý¤ÏÃµµæ³èÆ°¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½õ¤±¤ë¤Î¤¬Ìä¤¤¤ÎÀß·×¤Ç¤¹¡£
Part 1 ¸½¾õ¤òÃÎ¤ë¡¡(SDGs¼Ò²ñÏÀ¡Ë
Part 2 Êª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¡¦¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ö¡Ê»ëÅÀ¡¢ÁÏÂ¤Åª»×¹Í¡Ë
Part 3 Ãµµæ³èÆ°¤Î¤·¤«¤¿¤ò³Ø¤Ö¡Ê¸Ä¿ÍÃµµæ¡¢¶¨Æ¯Ãµµæ¡¢Discussion¡Ë
Part 4 ¼«Ê¬¤ÎÃµµæ¡Ê¸¦µæ¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡Ê²ÝÂêÀßÄê¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¡¢¸¦µæÊýË¡¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¡¢ÏÀÊ¸¤Î½ñ¤Êý¡Ë
¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ½ÒÅªÌä¤¤¤Ç¸½¾õ¤ò»ë»¡¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×°ø¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬ÀÏÅªÌä¤¤¤Ç¸¶°ø¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢¡ÖÂ¾¤Î¸½¾Ý¤È¤É¤¦´ØÏ¢¤¹¤ë¤«¡©¡×¡ÖÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤É¤¦Íý²ò¤¹¤Ù¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åý¹çÅªÌä¤¤¤Ç¡¢»Þ¤ò¹¤²¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÈ¯¸«¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë20¤ÎÌä¤¤¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤·¡¢Êª»ö¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¸«¤ë»×¹ÍÊýË¡¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀìÌçÅª¤Ë¤Ï°ÕÌ£¶õ´ÖÊ¬ÀÏ¤È¤¤¤¤¡¢À¸ÅÌ¤ÎÃµµæ³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Êª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤Ë¤â»È¤¨¤ëÌä¤¤¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶½Ì£¤ò¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡ÈÄ¶¡ÉÃµµæ¼ÂÁ©¥Ä¡¼¥ë
¤½¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢RuleWatcher¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ÎÀ¯ÉÜ¡¦¹ñÏ¢´Ø·¸µ¡´Ø¡¦NGOÅù¡¢¿®ÍêÀ¤Î¤ª¤±¤ë¸øÅªµ¡´Ø¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë´Ä¶¡¦¿Í¸¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤´¤È¤ÎºÇ¿·¤Î°ì¼¡¾ðÊó¤ò¸À¸ìÅý°ì¤·¤Æ°ì¸µÅª¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ÎÀ¯ÉÜ¡¦¹ñÏ¢´Ø·¸µ¡´Ø¡¦NGOÅù¤ÎºÇ¿·¤Î°ì¼¡¾ðÊó¤ò¸À¸ìÅý°ì¤·¤Æ°ì¸µÅª¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ëRuleWatcher¡Ê¼Ì¿¿¡§RuleWatcher¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ö¶È³«È¯¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿ä¿Ê¡¢Åê»ñ²ÈÂÐ±þ¡¢ÃÎºâÀïÎ¬¡¢¤Þ¤¿À¯ºöÎ©°Æ¤äÄó¸À¤Ê¤É¤Ø¤Î³èÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿À¤³¦½é¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡¢¹ñÏ¢¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥ß¥Ã¥È¥¢¥ï¡¼¥É¤«¤é¤ÎÇ§Äê¤ª¤è¤ÓÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅÄ¿¿¿Í¡Ê¤ª¤À ¤Þ¤µ¤È¡Ë¥ª¥·¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ÂåÉ½¡¿·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£Â¿ËàÂç³Ø±¡MBA¡£ÅÅÄÌ¹ñºÝ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç6Ç¯¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÃóºß¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë·ÁÀ®ÎÏ¤Î¼å¤µ¤òÄË´¶¡£2018Ç¯¡Ê³ô¡Ë¥ª¥·¥ó¥Æ¥Ã¥¯ÁÏ¶È¡¢Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¿À¸Í¾ðÊóÂç³Ø±¡Âç³Ø¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø·óÌ³¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´±¸øÄ£¤äÍÌ¾´ë¶È¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¶µ°é¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£¤Î¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤«¤Ê¤¤¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ä¡¢À¸ÅÌ¤ÎÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÁÏÂ¤Åª¤ÊÌäÂê²ò·èÎÏ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¹»¶µ°é¸þ¤±¤ËRuleWatcher edu.¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¤·¤¿¾®ÅÄ»á¤Ï¡¢Á°¿¦¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢À¤³¦¤Ï²¤ÊÆ¤¬ºî¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤äÀ¤³¦Åª´ë¶È¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãû¤·¤òÂª¤¨½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÀ¯ºö¤òÎ©°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¾ðÊó¥Ä¡¼¥ë¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ï196¤Î¹ñ¤¬¤¢¤ê¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸À¸ì¤Ï5000¤«¤é6000¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÂ¿Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤äÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¤É¤¦½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÄÃæ»á¡£
RuleWatcher¤Ç¤Ï¡¢Â¿¸À¸ì¤¬±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¸ìËÝÌõ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¶µ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä
¤½¤³¤Ç¡¢ÅÄÃæ»á¤ÎÃµµæ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ¤ËRuleWatcher¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ëÎïß·Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»1Ç¯À¸¤Î´ðÁÃÃµµæ¤ÇÁ°½Ò¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¶¦Í¤·¡¢11²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃµµæ³èÆ°¤Î¤ä¤êÊý¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ãµµæ¿ä¿Ê¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂíÂ¼»á¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³ð¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÃæ»á¤Î¹ÖµÁ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê»ëºÂ¤ÇÊª»ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢ÅÄÃæ»á¤¬³«È¯¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤ò¤â¤È¤ËÄ´ºº¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼ø¶ÈÃæ¤ËÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥á¥â¤·¡¢¼ø¶È¤ÎºÇ¸å5Ê¬´Ö¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥È¤Î¹àÌÜ¤ËµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÁ°½Ò¤Î4¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¡Ö¡¸½¾õ¤òÃÎ¤ë¡¢¢Êª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¡¦¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ö¡¢£Ãµµæ³èÆ°¤Î¤·¤«¤¿¤ò³Ø¤Ö¡¢¤¼«Ê¬¤ÎÃµµæ¡Ê¸¦µæ¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç300»ú¤«¤é400»ú¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë4¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ë1000»úÄøÅÙ¤Î³Ø´üËö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤³¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¯É¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸ÅÌ¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
RuleWatcher¤Î¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿¡§¾®ÅÄ»áÄó¶¡¡Ë
Ãµµæ³èÆ°¤ÎÄ´ºº¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤¬RuleWatcher¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆÃµµæ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÍøÅÀ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Öº£À¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ì¼¡¾ðÊó¤«¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£´ù¾å¤Î³Ø¤Ó¤À¤¬¼Ì¿¿¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¯¤Æ¤â¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢À¤³¦¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¿¼¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä´¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤ËµÄÏÀ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂª¤¨Êý¤äÊ¬ÀÏ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤êÂ¿³ÑÅª¤ÊÂª¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×(ÂíÂ¼»á)
¥Ð¥Ê¥Ê¤«¤éÀ¤³¦¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤ËÃ©¤êÃå¤¯
¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤«¤é¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÉÏº¤ÃÏ°è¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ËÃ©¤êÃå¤¡¢À¤³¦¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
2³Ø´ü¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµµæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãµµæ¥¼¥ß¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁªÂòÀ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¦µæ·×²è½ñ¤òºî¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´À¸ÅÌ253Ì¾¤ÎÌó9³ä¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÎïß·¤Ç¤Ï¡¢Ì´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦Ãµµæ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
ÂíÂ¼¾°Ìé¡Ê¤¿¤¤à¤é ¤Ê¤ª¤ä¡ËÎïß·Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹» Ãµµæ¿ä¿Ê¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡¢SDGs¸¦µæ²ñ¸ÜÌä¡¿Ë¡À¯Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ëµ¯¶È·Ð¸³Í¤ê¡£2018Ç¯¤Ë¡Ö¥Ð¥ê¥¹¥¿¡×¤«¤é¡Ö¶µ°÷¡×¤ËÅ¾¿È¤·¡¢Îïß·Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤ëSDGs for SchoolÇ§Äê¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥¿¡¼¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Á¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î³Ø¹»Á´ÂÎ¤ÎÃµµæ¶µ°é¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃµµæ¿ä¿Ê¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤ò¤¹¤ì¤ÐÀµ²ò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢ÀèÀ¸¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Àµ²òÃµ¤·¤Î°½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¼«¤é¹Í¤¨¤ëÎÏ¤Ï¿È¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¤·¡¢AI¤Î½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¿Í¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎÃµµæ¥¼¥ß¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤ÎÉé²Ù¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¸ÅÌ¤Î°ÕÍß¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÜÍèÃµµæ¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃµ¤¹Î¹Ï©¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾ðÊó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÌÜ¤¬µ±¤¯½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸ÅÌ¤Îµ±¤¯½Ö´Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¶µ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´î¤Ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂíÂ¼»á¡£¤ä¤Ï¤ê¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤´¤È²½¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢Ãµµæ³èÆ°À®¸ù¤Î¥«¥®¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«
ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢40Ç¯°Ê¾å¸¦µæ¤òÂ³¤±¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¡ÊMeaningful¡Ë¡£±³¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤«¡ÊAuthentic¡Ë¡£¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÌäÂê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡ÊPersonal¡Ë¡£¤³¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿MAP¤Î¸¶Íý¤¬¡¢¶µ°é¤ÎÆ³¤¤Î»å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¸½¾ì¤ÎÀèÀ¸¤â¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë³èÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¶µ°é¤Ï¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Û´ÄÅªÁê¸ßºîÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸À¤¦ÅÄÃæ»á¡£¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤¬¶µ°é¤Ë¿·¤¿¤ÊÍ×µá¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¶µ°é¤¬°éÀ®¤·¤¿¿Í¡¹¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ³×¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤¬¤Þ¤¿¶µ°é¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¤³¤Î½Û´ÄÅª¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÅ¬±þÅª¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢Well-being¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼¡´ü³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ÎºöÄê¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇWell-being¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤¬Åö¤¿¤ê´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¿Í´Ö¤ÎÃÎÅªºî¶È¤Ï¼«Æ°²½¤µ¤ì¡¢»Ä¤ë¿Í´Ö¤Î²ÁÃÍ¤ÏÂ¿¼¡¸µ¤Ç¹Í¤¨¤ë»×¹ÍÇ½ÎÏ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤ÎÀ®²Ì¤Ï¸Ä¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¤¤¯Ëö¤òº¸±¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÁ¾º¬ ÍÛ»Ò ¡§ ¶µ°é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¥Þ¥¶¡¼¥¯¥¨¥¹¥ÈÂåÉ½¡Ë