¥Û¥é¡¼ºî²È¤È¤·¤Æ1960Ç¯Âå¤Ë¤ÏÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Çà¿Þ¤«¤º¤ª¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø½µ´©¾¯½÷¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤«¤éÆÍÁ³¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Çà¿Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£À¸Á°¤ÎÇà¿Þ¼«¿È¤¬¡¢Ì¡²è²È¿ÍÀ¸¤È¤·¤Æ±¿Ì¿¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿»þ´ü¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òÆÉÇä¿·Ê¹µ¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Çà¿Þ¤«¤º¤ª¡¢ÀÐÅÄ´ÀÂÀ¡ÊÊ¹¤¼ê¡Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÏÇà¿Þ¤«¤º¤ª¡½¥Þ¥ó¥¬¤«¤é·Ý½Ñ¤Ø¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿
¾×·âÅª¤Ê°ì¸À
¡Ö¶²ÉÝ¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢¤â¤¦¡¢¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¡Ö¶²ÉÝ¥Þ¥ó¥¬¡×¤ÎÂè1¿Í¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Çà¿Þ¤µ¤ó¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¢1960Ç¯ÂåËö¤ËÂç¤¤¯ÊÑÅ¾¤¹¤ë¡£
¡¡1968Ç¯¤Î½é¤áº¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½µ´©¾¯½÷¥Õ¥ì¥ó¥É¡×ÉûÊÔ½¸Ä¹¤ÎN¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶²ÉÝ¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢¤â¤¦¡¢¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î»þ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¿¿°Õ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶²ÉÝ¥Þ¥ó¥¬¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¶²ÉÝ¥Þ¥ó¥¬¤Ï¤â¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ÎÉûÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡¢À¿¼Â¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÁ¤¯¤â¤Î¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
