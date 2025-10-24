¡Úµð¿Í¡Û¾å°Ì3¿Í¤¬Åê¼ê¡¡ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤òÃ±ÆÈ1°Ì»ØÌ¾¡¡°éÀ®5°Ì¤Ë¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇÅÀ²¦
¡þ2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ(23Æü)
¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢µð¿Í¤ÏËÜ»ØÌ¾¡¦°éÀ®¹ç¤ï¤»¤Æ11Ì¾¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÏÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤òÃ±ÆÈ¤Ç»ØÌ¾¡£Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢¡ÖºÙ¿È¤ÊÂÎ¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¿¤Ó¤ÈÀ©µåÎÏ¤ÎÎÉ¤¤º¸ÏÓ¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï150¥¥í¤Ç¡¢¥¥ì¤ÎÎÉ¤¤ÊÑ²½µå¤¬Éð´ï¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥°¥Ã¤È¿¤Ó¤¿Åê¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2°ÌÁá°ðÅÄÂç¤ÎÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡¢3°Ì°¡ºÙ°¡Âç¤Î»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¤È¾å°Ì3¿Í¤¬Åê¼ê¡£4°Ì°Ê¹ß¤ÏÌî¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¡¢ËÜ»ØÌ¾¤Ï·×6¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë°éÀ®¤Ç¤Ï5¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤òÅê¼ê¤«¤é»ØÌ¾¡£°éÀ®1°Ì¤ÎBC¿ÀÆàÀî¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¤Ïµð¿Í¤«¤é¡ÖÃæ·Ñ¤®¡¢ÀèÈ¯¤â¤Ç¤¤ëÎÏÅêÇÉÅê¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î°éÀ®5°Ì»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¡£ºòµ¨¤«¤é»²Æþ¤·¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.323¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢º£µ¨¤Ï66ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê°ìÍ÷
¢¡ËÜ»ØÌ¾
1°Ì:ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê(ºíµÜÀ½ºî½ê)
2°Ì:ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê(Áá°ðÅÄÂç)
3°Ì:»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê(°¡ºÙ°¡Âç)
4°Ì:³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê(Ãæ±ûÂç)
5°Ì:¾®ßÀÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê(²ÆìÅÅÎÏ)
6°Ì:Æ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê(±ºÏÂ³Ø±¡¹â)
1°Ì:ÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê(BC¿ÀÆàÀî)
2°Ì:ÎÓ»¸Åê¼ê(Î©ÀµÂç)
3°Ì:¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯Êá¼ê(Ë¶¶Ãæ±û¹â)
4°Ì:²ÏÌîÍ¥ºîÅê¼ê(°¦ÃÎ³Ø±¡Âç)
5°Ì:ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê(¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC)