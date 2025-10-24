歌手やモデルとして活動する鈴木愛理さん（31）が、2026年1月23日公開予定の映画『ただいまって言える場所』で初の単独主演することが発表されました。

映画『ただいまって言える場所』は、親元を離れられないまま教師を続ける“子供部屋おばさん”と、表向きは優等生ながらも学校に通えない“不登校少女”がSNSを通じてつながり、自分の居場所を探していく姿を描いたヒューマン・ドラマ。鈴木さんは、親から自立できず、心に葛藤を抱えながら生徒に向き合う中学教師・えりこを演じます。

さらに、不登校の少女・千花を演じるのは、川口真奈さん（18）。他にも、えりこと千花の母親役を大塚寧々さん、伊藤歩さん（45）が演じます。

■それぞれの「ただいま」と言える場所を描く作品

初の映画単独主演となる鈴木さんは、作品の見どころについて「平成と令和における不登校の理由の違い、それに付随する家庭環境の違い等が色濃く表れているなと思う中で、どんな形であれ“ただいま”と言える場所があることは、いつだって人の心を支えているのだと感じる作品でした。テーマ的には考えさせられる部分も多いですが、クスッと笑えたり、温かい気持ちに触れて涙が出たり、そんな一面も持つ作品です」とコメント。

また、「私は初めて台本を読んだ時、お母さんへの感謝が止まらず、号泣してしまいました。受け取ってくださった皆様が、大切な誰かに“ありがとう”と“ただいま”を伝えたくなるような時間になるとうれしいです」と思いを明かしています。