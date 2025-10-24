Æü·Ð225ÀèÊª¡§24ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á350±ß¹â¡¢4Ëü9020±ß
¡¡24Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ350±ß¹â¤Î4Ëü9020±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü8641.61±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï378.39±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï8249Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3265¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ12¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ11.22¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 49020¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+350¡¡¡¡¡¡¡¡8249
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 48985¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+320¡¡¡¡¡¡153047
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3265¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +12¡¡¡¡¡¡ 10242
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 29435¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+170¡¡¡¡¡¡¡¡ 497
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 726¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 442
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
