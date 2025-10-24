¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¡ºÇÂ®147¥¥í¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É±¦ÏÓ¡¡Âç¾¦Âç¡¦ÎëÌÚ¹ëÂÀÅê¼ê
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï3°Ì¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¤ÎÎëÌÚ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡Âç¾¦Âç¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¸å¤Ë²£¼êÅê¤²¤ËÅ¾¸þ¡£ºÇÂ®¤Î147¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÉð´ï¤ËÂç³Ø¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¡£´ØÀ¾Ï»Âç³Ø¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ïºò½Õ¤ËËÉ¸æÎ¨0¡¦00¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£½Õ¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤Ã¤¿ºÇ½ªÀá¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥¹¥¿¥ß¥Ê¤âÈ´·²¤À¡£¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅÙ¶»¤âËþÅÀ¤Ç±¦ÂÇ¼Ô¤Î¶»¸µ¤ò¤¨¤°¤ëµå¤ÏÌ¥ÎÏ¡£µåÃÄ¤Ï¡Ö¾Íè¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤äµß±ç¤ÈÉý¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÅê¼ê¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£