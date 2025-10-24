¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡¡º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤ÎÎ®¤ì
¡Ô¸ò¾Ä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡Õ¡¡
¡¡¡û¡ÄÊÆÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿Áª¼ê¤Î»ØÌ¾¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Ë¥±¡¼¥¹¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Î°ËÆ£½¤µ×Ë¡µ¬¼¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬º£¸å¤ÎÎ®¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¸ò¾Ä¸¢¤ò»ý¤ÄNPBµåÃÄ¤Ë¤è¤ë¸ò¾Ä³«»Ï¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤ÎÍèµ¨Á´ÆüÄø½ªÎ»¸å¤Ç¡Ö¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»Ý¤òÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£MLB¥É¥é¥Õ¥È¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆüÊÆÎ¾µåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ê7·îÃæ½Ü¤Î¡ËMLB¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢NPBµåÃÄ¤È¤Ï·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£NPBµåÃÄ¤ÈÅö³ºÁª¼ê¤Î¸ò¾ÄÄùÀÚÆü¤Ï7·î31Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ï¡Õ¡¡
¡¡¡û¡Äº´¡¹ÌÚ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Öº£¤¹¤°¤Ë²¿¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼êËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¿Ë¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£2µåÃÄ¤¬1°Ì»ØÌ¾¤Ç¶¥¹ç¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¼«¿È¤â¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤´É¾²Á¤ò¤¿¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¼Â¤ËÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÊì¹»¤ÇÉã¤ÎÍÎ¤µ¤ó¤¬ÌîµåÉô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë´ä¼ê¡¦²Ö´¬Åì¹â¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºàÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£