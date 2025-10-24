「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）

宝塚記念１着以来となるメイショウタバルが２３日、馬場整地明けの栗東ＣＷに登場。単走で序盤はゆったりと進み、２角過ぎから徐々にペースアップ。直線に向くとびっしり追われて６Ｆ７８秒３−３５秒６−１１秒４を計時した。

１７日の２週前追いは併せた僚馬が引っ掛かったこともあり、６Ｆ７６秒２の猛時計。「後ろで壁をつくるパターンだったけど、リードホースが引っ掛かった」と石橋師の意図した内容とは違うものに。そして迎えた今週。「いつも通り１週前は単走。予定より速かったけど、今週は引っ掛かっていないから」と悲観する内容ではなかったものの、理想は「テンで我慢したら最後は切れた」という同８２秒２−１０秒７で駆けた宝塚記念の１週前の走り。「その時と比べるとね」と満点の内容とはいかなかった様子だ。

８月末に他界した先代のオーナーからは「宝塚の後に、秋は王道で行こう」と託された。秋盾からジャパンＣ→有馬記念と続く、秋の“古馬３冠”。その第１弾を万全の態勢で迎えるためにも、最終追いがどんな内容となるか要注目だ。