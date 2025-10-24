日本シリーズに向けて凄味、貫禄を見せる打撃だった。左脇腹痛からの復帰を目指すソフトバンク・近藤が23日、みずほペイペイドームの1軍全体練習に合流。25日開幕の阪神との決戦へ向け、ライブBP（実戦形式の打撃練習）で快音を響かせた。

「みんなの頑張りで出してもらえる。出たら活躍できるようにとリハビリをやってきました。バッティングに関しては大丈夫かなと思います」

藤井、津森、大江と対戦。まずは藤井の直球を左中間への二塁打とすると、津森とは中前打、四球。大江からは右翼線へ二塁打を放ち、3打数3安打1四球で本領を発揮した。

開幕直後に腰の手術を受けるなど、満身創痍（そうい）だったシーズン。リーグ優勝を決めた翌日に登録抹消となり、リハビリ組で調整を続けてきた。前日にもタマスタ筑後でもライブBPを行っており、着々と準備を進めている。「反動もなかったし、今日やってみても大丈夫そう。そこは安心材料かなと思います」。守備練習は見合わせ、出場はDHや代打に限定されても存在そのものが頼もしい。

昨年逃した日本一を必ずつかみ取る。「その悔しさはみんな持っていると思う。優勝したけど終わり方が悪かった。いい終わり方ができるようにしたい」。今季こそ有終の美を飾るべく背番号3がバットで魅せる。（木下 大一）