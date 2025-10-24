½©À²¤ì¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¡¡À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï²ÆÆüÍ½ÁÛ¤â¡¡½µËö¤Ï±«±À¹¤¬¤ë¡¡Æüº¹¤·Í¸ú¤Ë
¤¤ç¤¦¤â¡¢À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ê¤É±À¤Î¹¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½µËö¤ÏÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÆüº¹¤·¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¦¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤±¤µ¤âÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë°ìÆü¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´Àá¤Î¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÎ¦¤«¤éÄ¥¤ê½Ð¤¹¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢½©À²¤ì¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¤Îº¹¤¹»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±âÈþ¤ä²Æì¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤Ç¤ÏÌ¤ÌÀ¤Ë½éÀã¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüÃæ¤âÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÎä¤¿¤¤±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¤ÈÆ±¤¸¤«¾¯¤·¹â¤¯¡¢20¡î°Ê¾å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤â19¡î¤È¡¢Ãë´Ö¤Ï½©Éþ¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹Åç¤äÊ¡²¬¤Ç¤Ï25¡î¤Ê¤É¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤ÏÄã¤¯¡¢»¥ËÚ¤Ç¤Ï10¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡:10¡î¡¡¶üÏ©:11¡î
ÀÄ¿¹¡¡:13¡î¡¡À¹²¬:13¡î
ÀçÂæ¡¡:16¡î¡¡¿·³ã:18¡î
Ä¹Ìî¡¡:19¡î¡¡¶âÂô:21¡î
Ì¾¸Å²°:22¡î¡¡Åìµþ:19¡î
Âçºå¡¡:24¡î¡¡²¬»³:24¡î
¹Åç¡¡:25¡î¡¡¾¾¹¾:21¡î
¹âÃÎ¡¡:26¡î¡¡Ê¡²¬:25¡î
¼¯»ùÅç:26¡î¡¡ÆáÇÆ:29¡î
¤¢¤¹¤ÏºÆ¤ÓÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±«±À¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤ÏÆüÃæ¤â¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Îä¤¿¤¤±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÍËÆü¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±«¤Î¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤ë½ê¤â¡¢Îä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
