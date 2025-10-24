TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢µ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÂç¼êÀÐÌý²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î»î¤ß¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²óÉü¤·»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥í¥·¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î´Ø·¸¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡Ö³«ºÅ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂÐÏÃ¤ÏÀïÁè¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ú¤­Â³¤­¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£