¡Ú¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼ Âè3ÏÃ¡Û·°¡¢çý³¤·Ã¡õ¤¤¤í¤Ï¤È3¿Í¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±Äó°Æ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/24¡Û½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÈÎÜ¡¢ÁÇÈ©âÁ¤·¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ
ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±É¡Ë¤Ë¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£
¼ø¶È»²´Ñ¤ò¹µ¤¨¡¢ÌøÏÂ³Ø±à1Ç¯1ÁÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÊì¤ÎÆü¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËºîÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤Î¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¤Þ¤Þ¡£ÃÒÌé¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤Ï¤È°ì½ï¤ËºîÊ¸¤ò»Å¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ºîÊ¸¤Ë²¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤¤¤í¤Ï¤Ë¡¢çý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤Ï·°¤È3¿Í¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤òÄó°Æ¡£´î¤Ö¤¤¤í¤Ï¤Î´õË¾¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢çý³¤·Ã¤Ï¤¤¤í¤Ï¤Î¹¥¤¤ÊÀ±¤â¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢çý³¤·Ã¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡¦Æú½Á¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¸½¤ì¡¢Æú½Á¤¬ÊÂ¤ÖÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÄÄÎóÃª¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯À¸»º¥é¥¤¥ó¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤ÈÂç¤¤ÊÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢çý³¤·Ã¤Ï¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÅöÆü¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
