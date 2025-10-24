2025年プロ野球ドラフト会議

プロ野球のドラフト会議が23日、都内で行われ、1巡目指名はTBSで地上波中継されたが、選手の表情が注目された。

というのも、1位で名前を呼ばれた選手は感情を出さない選手が多かったからだ。今ドラフトの目玉とされた創価大・立石正広内野手は3球団から指名をされても“無表情”のまま。同じく2球団から名前を呼ばれた健大高崎高・石垣元気投手も同様だった。

ネット上では「表情出すなって言われてるんかな」など注目する声が相次いだ。しかし、これらの選手は報道陣の前で指名を待つ形式を取っており、ただでさえ緊張するもの。まして、ささいな表情の揺れが思わぬ憶測も呼ぶリスクもあり、無理もない。

石垣は会見で「いつも監督さんから『表情に出しすぎるな』と言われていたのでなるべく感情を抑えていた」と明かした。

一方で、サプライズの1位指名選手は思わず感情が露わになった。明大の大川慈英（じぇい）投手は、日本ハムの“外れ外れ1位”で名前を呼ばれると、驚きを隠せないといった表情。一緒に見守った部員からも「ジェイ!?」の声が上がり、歓喜に包まれた。

その年の12人に限られたドラフト1位。表情ひとつとっても、さまざまな物語がある。



