¡Ö°ìÅ©¤â°û¤ó¤ÇÌµ¤¤¤Î¤Ë¡×°û¤ß²ñ¤ÇÀâ¶µ¤µ¤ì¡¢¥Ü¥È¥ë¥­¡¼¥×Âå¤Þ¤Ç³ä¤ê´ª¡Ä ¿·¿Í»þÂå¤Î¡ÈÃÏ¹ö¡É¡Ö10¿ôÇ¯¤âÁ°¤Î»ö¤Ê¤Î¤Ë¡×

¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ï¡¢°û¤á¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿30ÂåÃËÀ¡ÊÁÇºà¡¦²½³Ø¡¦¿©ÉÊ¡¦°åÌôÉÊµ»½Ñ¿¦¡¿Ç¯¼ý550Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ÇÉÑÈË¤Ë°û¤ß²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤Îº¢¿·¿Í¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢°û¤ß²ñÃæ¤ËÀâ¶µ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢³ä¤ê´ª¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¥È¥ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï°ìÅ©¤â¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÌµ¤¤¤Î¤Ë¡×
Àâ¶µ¤µ¤ì¤¿µó¶ç¡¢°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ü¥È¥ë¥¡¼¥×Âå¤Þ¤ÇÉéÃ´¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤Ï¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö10¿ôÇ¯¤âÁ°¤Î»ö¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤Þ¤À¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤âð÷¤±¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ª¤´¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤··ù¤Ê¤éÉÔ»²²Ã¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â
°¦ÃÎ¸©¤Î60Âå½÷À¡Ê±Ä¶È¡¿Ç¯¼ý650Ëü±ß¡Ë¤â¡¢°û¤ß²ñ¤Ç¤Î³ä¤ê´ª¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°û¤à¿Í¤Ï¡¢À¨¤¤ÎÌ°û¤à¤±¤É±¨Î¶Ãã¤ò°û¤à»ä¤Ï»°ÇÕ¤¬¸ÂÅÙ¡£ÃÍÃÊ¤äÎÌ¤«¤é¤·¤Æ³ä¤ê´ª¤Ï¡¢Â»¤·¤¿µ¤Ê¬¡×
½÷À¤Ï¡Ö°û¤à¿Í¤«¤é¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ÏÃúÇ«¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¡×¤È¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¥â¥ä´¶¤¢¤ê¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°û¤ß²ñ¤Î³ä¤ê´ª¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£»³Íü¸©¤Î50ÂåÃËÀ¡Ê¶µ°é¡¦ÊÝ°é¡¦¸øÌ³°÷¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¿Ç¯¼ý300Ëü±ß¡Ë¤Ï¡Ö³ä¤ê´ª¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤éÊÌ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ª¤´¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤··ù¤Ê¤éÉÔ»²²Ã¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Î»þ¤½¤Î³Ú¤·¤µ¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤éÀè¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê²ñ·×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î°ì¸À¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤é½¼Ê¬ËþÂ¡×
³Î¤«¤Ë¡¢·ù¤Ê¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿¦¾ì¤Ç¿·¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¤í¤¦¡£
