全日本大学女子駅伝対校選手権は２６日、宮城・仙台市の弘進ゴムアスリートパーク仙台発着の６区間３８・０キロで行われる。スポーツ報知では注目校を３回にわたって連載。初回は帝京科学大。１８年に創部して昨年、全日本に初出場して２５校中、１２位と躍進した注目校だ。今季は５月の関東学生対校選手権５０００メートル３位のルーキー、今西紗世（１年）ら新戦力も台頭し、４日の関東大学女子駅伝を前回８位を上回る３位で突破。杜の都でも旋風を巻き起こす。

昨季よりも底上げが進んで杜（もり）の都の舞台に立つ。就任３年目になる清野純一監督（４１）は、関東駅伝の３位通過に「予想よりだいぶ良かった」と手応えを明かした。初出場した前回の全日本は１２位で、全日本大学女子選抜駅伝（富士山駅伝）の初切符も手にするなど躍進。今回も「前回から一つでも順位を上回れば、チームの歴史は進む」とシード権（８位）も視野に、脚を磨いてきた。

流れを作ったのは頼もしいルーキーだ。５０００メートルで関東学生対校選手権３位、６月の日本学生対校選手権４位と前半シーズンから勢い抜群の今西。関東駅伝１区で区間新記録の快走も、「もうちょっと走りたかった」と貪欲だ。千葉・八木中３年時に全日本中学校選手権１５００メートルで３位に入った期待のホープ。成田高時代はけがに苦しんだが、大学入学後に再び花開いた。

順大４年時に箱根駅伝を制した清野監督の個々に応じた指導の下、ジョギングの種類も「疲労を抜くもの、フォームを確認するものなど、種類があると教えてもらった。練習を考えて取り組めるようになってから、調子が上がっています」と瞳を輝かせる。高校時代は片道１時間半の通学時間があったが、寮生活の現在はほぼ無し。「練習前のストレッチや練習後のマッサージ」を長時間行い、徹底ケアでけが予防。「走りにパワーがついた」と自信をつけた。

新戦力の台頭でチームが活性化した。１０人中、８人が下級生だ。渡辺笑夏（えみか）主将（４年）は「去年より一つでも上の順位を目標に」と言葉に力を込めた。今西ら５人の１年生が上位躍進への起爆剤となる。（手島 莉子）

◆帝京科学大 ２０１８年創部。２３年から順大で「初代・山の神」今井正人らと同期だった清野純一監督が就任。創部７年目の昨年、全日本大学女子駅伝初出場を果たす。１２位で全日本大学女子選抜駅伝（富士山駅伝、１２月）の切符も手にし、同大会は１８位。東京・足立区内に４００メートルトラック、選手寮を完備。ロード走などができる荒川河川敷も近い。部員は１５人。