¡ÚµÆ²Ö¾Þ¡Û¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¹¤ÎÊì¡¦¥é¥¥·¥¹¤âÃ´Åö¡¡ÂíÀî±¹Ì³°÷¤¬¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Ê¥¤¥È¤ËÃíÆþ¤¹¤ë¡Ö³Ñµï¥¤¥º¥à¡×
¢¡Âè£¸£¶²óµÆ²Ö¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£±£°·î£²£¶Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¼«¤é´ÉÍý¤·¤¿Êì¤Î»Ò¤Ç£Ç£±¤ËÄ©¤à¡£ÂíÀî±¹Ì³°÷¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Ê¥¤¥È¤Ï½õ¼ê»þÂå¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿£±£´Ç¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡¢¥é¥¥·¥¹¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¼ïÇÏ¤È°ã¤Ã¤ÆÇ¯¤Ë£±Æ¬¤·¤«»º¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¥é¥¥·¥¹¤Î»Ò¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡££²£±Ç¯¤Î²ò»¶¤Þ¤Ç£Ê£Ò£Á¡¦£Ç£±¡¦£²£¶¾¡¤Ê¤ÉÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿³Ñµï±¹¼Ë¤Ë½êÂ°¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¥Ô¥µ¤ä¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÏÓÍø¤¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÇÏ¤Î¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Ã¯¤¬¾è¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤ÇÏ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡£º¬Äì¤Ë¤Ï¡Ö³Ñµï¥¤¥º¥à¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬£°£´Ç¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Ç¥ë¥¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¤À¡£Åö»þ¤ÏÃÏÊý½êÂ°¤À¤Ã¤¿´äÅÄ¹¯¤¬£¸¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Îµ³¾è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¥°Ì¤«¤éÁá¤á¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë¶¯µ¤¤Î¶¥ÇÏ¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿ÍÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÀ¼¤ÏÃÆ¤à¡££²£±Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤Î¶µ¤¨¤ò¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Ê¥¤¥È¤ËÃí¤®¹þ¤à¡£Æþ±¹»þ¤«¤éÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿½ÀÆðÀ¤Ë½¨¤Ç¤¿ÂÎ¤È¡¢²ÄÆ°°è¤ÎÂç¤¤ÊÁ°»è¤ò»È¤Ã¤¿Áö¤ê¡£¹â¤¤»ñ¼Á¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£Ä´¶µ¤Ï½ÕÀè¤ËÄÔÌîÄ´¶µ»Õ¤¬¡¢º£¤Ï¹âÅÄ½õ¼ê¤¬Ã´Åö¡£¶¥ÇÏ¤â£µ¿Í¤Îµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¶¥ÇÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ö·»»Ð¤ÏÇØÃæ¤¬¹Å¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÇØÃæ¡£ËÜÅö¤Ï²¶¤¬¾è¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç°¦ÇÏ¤ò¤Ê¤Ç¤¿¡£
¡¡Êì»Ò£²Âå¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¡Öº£¤ÏÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤Þ¤ÀÂÎ¤Ë¿Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÇ½ÎÏ¤À¤±¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¡£´Ë¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤Ï£´ºÐ½©¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤À¤Ã¤¿Êì¤È½Å¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¤â½êÍ¤·¤¿ÂçÅç¾»Ìé¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£²ó¤¬½é¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ä©Àï¤À¡£¡ÖÂçÅç¤µ¤ó¤¬Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇÏ¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£Ìµ»ö¤Ë¥²¡¼¥È¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿£³´§ºÇ½ªÀï¡£Â¿¤¯¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢´¿´î¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ê¾¾¥±²¼¡¡½ãÊ¿¡Ë
¡¡¢¡ÂíÀî¡¡À¶»Ë¡Ê¤¿¤¤¬¤ï¡¦¤¤è¤Õ¤ß¡Ë£±£¹£¶£µÇ¯£¹·î£²£µÆü¡¢»°½Å¸©À¸¤Þ¤ì¡££¶£°ºÐ¡£¹âÅÄ¹â¡Ê»°½Å¡Ë½Ð¿È¡££¸£³Ç¯¤«¤é·ªÅì¡¦Éð¹¨Ê¿±¹¼Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢£°£±Ç¯¤Î³Ñµï¾¡É§±¹¼Ë³«¶È¤È¤È¤â¤Ë°ÜÀÒ¡£Æ±±¹¼Ë²ò»¶¸å¤Î£²£±Ç¯£³·î¤«¤éÄÔÌîÂÙÇ·±¹¼Ë½êÂ°¡££²£³Ç¯¤ËÄ´¶µ½õ¼ê¤«¤é±¹Ì³°÷¡££°£µÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡¢¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¤òÀ©¤·¤¿¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤â´ÉÍý¤·¤¿¡£