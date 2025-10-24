女子フットサル最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ ２０２５―２６」は、２５、２６日の第１３節を「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として全５試合を神戸市立中央体育館で開催する。

注目は首位のＳＷＨレディース西宮と、勝ち点４差で追う４位アルコ神戸による「兵庫ダービー」（２６日）。逆転優勝を見据える神戸・高橋京花は「地元ということで、どちらも負けられない試合になる」と気合をみなぎらせる。８月に対戦した第６節は２―５で大敗。「マーク交換のミスとか一瞬の切り替えで中を割られたり、セットプレーで決められるところもあった。（修正点は）やっぱりコミュニケーションのところ。攻撃はトランジションで２点決められたけど、もっとチャンスはあった。そこの精度は上げていかないといけないと思ってます」と課題を口にした。

西宮と勝ち点１差の２位バルドラール浦安ラス・ボニータスにとっては、首位浮上へ今節の立川アスレティックＦＣレディース戦（２６日）も落とせない一戦となる。浦安をけん引する松本直美は「守備でもチームに勢いをもたせられる選手だと思っているので、守備で相手を圧倒すること。守備からチャンスを作ってゴールにつながるプレーがしたいです」と意気込んだ。

第１３節は試合以外のイベントも盛りだくさん。来場者先着２０００人に木製のスマホスタンドがプレゼントされるほか、２６日には特別企画としてエキシビションマッチも行われるなど幅広い層が楽しめる内容となっている。同日はサッカー元日本代表で、日本フットサルトップリーグの理事長を務める松井大輔氏が来場予定。「多くのお客さんにご来場いただきたい。ダービーは歴史を感じられるもので、一緒に熱くなっていただきたいです」と呼びかけた。