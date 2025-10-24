ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の２３日（日本時間２４日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた公式会見に出席した。前日に行われたドラフト会議で、ソフトバンクとＤｅＮＡからドラフト１位でサプライズ指名を受けた米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）についても言及し、大谷は「本当に本人の気持ち次第、気持ち次第じゃないかなとは思うので。本人がこうこうなりたいという道を選ぶのが１番かなと思いますし、その上でいろんな人たちのアドバイスがあるとは思いますが、最終的には自分の気持ちっていうのが１番大事だなと思います」とエールを送った。

岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った麟太郎は昨秋、米国進学を選択した。当初から２年間は大学でプレーする意向を示しており、来年２〜６月に開催される同大学の公式戦に出場する考えは変化がない。来年４月に２１歳を迎え、同７月中旬のＭＬＢドラフトの対象で指名される可能性がある。

ＮＰＢのドラフト規約は２０２３年に改定され、海外の学校に在学中の選手は契約締結の期限が翌年７月末に延長された。ＮＰＢと米大リーグ機構（ＭＬＢ）は翌年の米ドラフトの対象となる選手は前年に日本で指名しても問題がないことを確認し、７月のプロ野球実行委員会で１２球団に通知。今回のサプライズ指名が実現した。

大谷は、ドジャース移籍１年目だった昨季は、自身のメジャー７年目にして初めてポストシーズンに進出。地区シリーズでパドレス、ナ・リーグ優勝決定シリーズでメッツを破ってワールドシリーズに駒を進めた。ワールドシリーズでは第２戦で二盗を試みた際に左肩を脱臼。第３戦以降も強行出場を続けたが、本来の力を発揮出来なかった。昨季は２３年９月に受けた右肘手術の影響で打者専念だったが、今季は第４戦の先発も見込まれ、二刀流で挑む頂上決戦だ。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでもなかなか打撃の状態は上向かなかったが、先発した第４戦で投げては７回途中２安打無失点１０奪三振、打っても初回先頭弾を放つなど３本塁打という投打で圧巻の活躍を見せて、４連勝突破に貢献した。

ポストシーズンではここまで投手としては２試合に登板して２勝無敗、防御率２・２５。１２イニングを投げて１９三振を奪っている。打者としては全１０試合にフル出場し、４１打数９安打の打率２割２分ながら、５本塁打、９打点をマークしている。