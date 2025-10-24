ÊÆ¹ñ¡¢²¾ÁÛÄÌ²ßÁÏ¶È¼Ô¤Ë²¸¼Ï¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿ÆÂ²´ë¶È»Ù±ç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï23Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¸ò´¹½êÂç¼ê¥Ð¥¤¥Ê¥ó¥¹ÁÏ¶È¼Ô¤ÎìäÄ¹Ë²»á¤ò²¸¼Ï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ìä»á¤Ï2024Ç¯¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡ËËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç¶Øîþ4·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë·º´ü¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿ÆÂ²¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²¾ÁÛÄÌ²ß¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢²¸¼Ï¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤²á¤®¤¿ÁÊÄÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¿Þ¤Ã¤¿Á°À¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£