¤Þ¤ë¤Ç¸ÅÂå°äÀ×¡ÄÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤àÃº¹Û¤Î°ä¹½¡Ú°ì¿ÍÎ¹¸¦µæ²ñ¤Î¡ÈÆüËÜ¡É¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¼Ì¿¿´Û¡Û
îÁ¤Ó¤¿²¹Àô³¹¡¢ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ÊÏ©ÃÏ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÌÚÂ¤±Ø¼Ë¡Ä¡£
°ìÅÙ¤âÍè¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«²û¤«¤·¤¯¿´¼æ¤«¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¶¿½¥°î¤ì¤ëÉ÷·Ê¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤¹¤ë¡Ö°ì¿ÍÎ¹¸¦µæ²ñ¡×¤³¤È·ª¸¶Íª¿Í¤µ¤ó¡£
·ª¸¶¤µ¤ó¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡á·ª¸¶Íª¿Í
¾¼ÏÂ¤ÎÃæÈ×¡¢Ãº¹Û¤ÎÎ´À¹¤Ï¿Í¡¹¤Ë»Å»ö¤òÍ¿¤¨¡¢³Ø¹»¤ä¸ä³Ú»ÜÀß¤Þ¤Ç¤â¤¬Â·¤¦Âç¤¤Ê³¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤¬¡¢¤³¤¦¤â´ÊÃ±¤Ë²¿¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡£
¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ÇÄ®¤òÎ¥¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎÃº¹ÛÀ×
¢£±ºËÚÄ®¡¡±ºËÚÃº¹ÛÀ×
±ºËÚÄ®¤Ë¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹â¹»¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÄ»³¸å¡¢¸½ºß¤ÏÃ¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Ìµ¿ÍÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾ÂÅÄÄ®¡¡ÀõÌî±«ÎµÃº¹ÛÀ×
¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ê¡¢4·îÃæ½Ü¤Ç¤âÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ý»þ¤ÏÌó5000¿Í¤Î¿Í¸ý¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤±¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£»°³Þ»Ô¡¡µìËÛÊÌÃº¹Û
¡Ö¤Ý¤ó¤Ù¤Ä¡×¤ÈÆÉ¤à¡£1971Ç¯¤Þ¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ²¼¤Ø¤Î¾º¹ßµ¡¤¬¤¢¤ëÎ©¹£Ï¦¤Ï51m¤â¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»°³Þ»Ô¡¡µìËÚÆâÃº¹Û
ËÚÆâÃº¹Û·Ê´Ñ¸ø±à¤È¤·¤ÆÍ·ÊâÆ»¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È¾Ê¬¤ÏÎÐ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÎ·¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÐÃº¤òÊÝ´É¤¹¤ë¸¶Ãº¥Ý¥±¥Ã¥ÈÅù¤¬»Ä¤ë¡£
À¾ÆüËÜ¡¦¶å½£¤ÎÃº¹ÛÀ×
¢£¼¢²ì¸©¡¡ÅÚÁÒ¹Û»³À×
1965Ç¯¤Þ¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç°äÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤À¡£±¦¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢´Ý¤¤ÄÀÅÂÁåÀ×¤¬¸«¤¨¤ë¡£¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡¡ÆâÉô¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£º´²ì¸©¡¡¸þ»³Ãº¹ÛÀ×
1963Ç¯¤Ë²ÔÆ¯Ää»ß¤·¤¿¡¢³¤¾å¤ËÉâ¤«¤ÖÃº¹Û»ÜÀßÀ×¡£³¤¿å¤Ê¤É¤Ç¿»¿©¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢½ù¡¹¤ËÊø¤ìµî¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£Ê¡²¬¸©¡¡µì»ÖÌÈ¡Ê¤·¤á¡Ë¹Û¶È½êÃ¨¹£Ï¦
ÇØ¤Î¹â¤¤Ã¨¹£Ï¦¤¬°µ´¬¡£Ã¨¹£Ï¦¤È¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤¬ÃÏÃæ¿¼¤¯¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤ë¤¿¤á¤Î¾º¹ßµ¡¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£
¢£Ä¹ºê¸©¡¡ÃÓÅç
1952Ç¯¤«¤éÅç¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÌó8000¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂ¿¤¯¤Î·úÊª¤¬Ìµ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÎ»¡Ë
¢¢¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢¢¢
Åò¤±¤à¤êÎ©¤Ä²¹Àô³¹¡¡»³Â¼¤ÎÈë¶¡¡¡Ö¿åË×¡×¤ÎÀ¤³¦¡¡µà¤Á¤æ¤¯ÇÑÎ¹´Û
Ï¢ºÜ°ìÍ÷