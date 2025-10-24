Snow Man岩本照、2階からスタントなしの大ジャンプ 『恋する警護24時』で恋も警護も波乱の予感
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜 後11：15）第2話が24日に放送される。恋も警護もさらなる衝撃展開が待ち受ける第2話では、岩本がスタントなしの大ジャンプ。圧巻のアクションを披露している。
【写真】かわいい！岩本照“辰之助”のエプロン姿
ついに先週、待望の第1話の放送を迎え、SNSでは「おかえり！」の声とともに歓喜する人があふれた。
北沢辰之助（岩本）は新メンバーの三雲千早（成海璃子）たち新警護チームとともに五十嵐聖（大地伸永）の警護を開始する中で、不審人物に追われたり、情報漏洩の疑惑が浮上したり、さらには五十嵐を狙う人物との攻防戦が勃発した。一方、岸村里夏（白石）とは甘いキュンシーン（!?）から一転、辰之助が留学へ旅立つ里夏を送り出す胸アツシーンなど、目まぐるしい展開が繰り広げられた。
辰之助や千早、そして後輩ボディガード・原湊（藤原丈一郎）たち警護チームは、初回から緊迫のアクションシーンの連続となった。そして第2話では、辰之助がロッジの2階の窓から大ジャンプ。しかも、辰之助を演じる岩本はこの驚がくのジャンプをスタントなしでやってのけているという。はたして、どんなシーンで登場するのか。岩本の勇姿に注目だ。
さらに、懐かしのキャストや新たなゲストが続々登場。前作でも強烈なインパクトを放った桜井日奈子演じる湊の姉・原香が、再び辰之助たちの前に現れる。香の超強気な性格はパワーアップし、登場シーンから辰之助たちボディガードを震え上がらせることに。一方で、婚活を始めた香はマッチングアプリでマッチした“素敵なお相手”に夢中なようで…そのお相手とは一体誰なのか。また今回、元宝塚歌劇団・月組の娘役スターとして活躍したゆいかれんもゲストとして登場する。
辰之助たち警護チームは、警護対象の五十嵐を長野の親戚宅へ送り届ける任務を開始。しかし、五十嵐が連続殺人事件の真犯人である疑惑が浮上する中、その警護方針をめぐって辰之助と千早はまたしても対立。そのうえ、五十嵐に執着を見せる謎の女性・浜本若葉（水谷果穂）が突如、辰之助たちの前に現れ、想定外の事態を巻き起こすことに。若葉の目的とは一体何なのか。辰之助たちは五十嵐を無事に送り届けることができるのか。東京―長野200キロの波乱の警護が待ち受けることになる。
一方、ついに里夏が留学先のロンドンへと旅立ち、辰之助との遠距離恋愛がスタート。ビデオ通話では、辰之助が照れながらも頑張って「里夏」と呼ぶようになるが、里夏は「北沢さん」呼びのままで、辰之助はどこかひっかかる様子…。さらに、そのビデオ通話中に乱入者が現れる。遠距離恋愛を始めたばかりの2人に、早くも暗雲が立ち込める（!?）。
【写真】かわいい！岩本照“辰之助”のエプロン姿
ついに先週、待望の第1話の放送を迎え、SNSでは「おかえり！」の声とともに歓喜する人があふれた。
辰之助や千早、そして後輩ボディガード・原湊（藤原丈一郎）たち警護チームは、初回から緊迫のアクションシーンの連続となった。そして第2話では、辰之助がロッジの2階の窓から大ジャンプ。しかも、辰之助を演じる岩本はこの驚がくのジャンプをスタントなしでやってのけているという。はたして、どんなシーンで登場するのか。岩本の勇姿に注目だ。
さらに、懐かしのキャストや新たなゲストが続々登場。前作でも強烈なインパクトを放った桜井日奈子演じる湊の姉・原香が、再び辰之助たちの前に現れる。香の超強気な性格はパワーアップし、登場シーンから辰之助たちボディガードを震え上がらせることに。一方で、婚活を始めた香はマッチングアプリでマッチした“素敵なお相手”に夢中なようで…そのお相手とは一体誰なのか。また今回、元宝塚歌劇団・月組の娘役スターとして活躍したゆいかれんもゲストとして登場する。
辰之助たち警護チームは、警護対象の五十嵐を長野の親戚宅へ送り届ける任務を開始。しかし、五十嵐が連続殺人事件の真犯人である疑惑が浮上する中、その警護方針をめぐって辰之助と千早はまたしても対立。そのうえ、五十嵐に執着を見せる謎の女性・浜本若葉（水谷果穂）が突如、辰之助たちの前に現れ、想定外の事態を巻き起こすことに。若葉の目的とは一体何なのか。辰之助たちは五十嵐を無事に送り届けることができるのか。東京―長野200キロの波乱の警護が待ち受けることになる。
一方、ついに里夏が留学先のロンドンへと旅立ち、辰之助との遠距離恋愛がスタート。ビデオ通話では、辰之助が照れながらも頑張って「里夏」と呼ぶようになるが、里夏は「北沢さん」呼びのままで、辰之助はどこかひっかかる様子…。さらに、そのビデオ通話中に乱入者が現れる。遠距離恋愛を始めたばかりの2人に、早くも暗雲が立ち込める（!?）。