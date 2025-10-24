◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)

日本ハムの新庄剛志監督がドラフト1位指名を終え、コメントしました。

日本ハムは2度抽選を外し、3度目で明治大学の右腕・大川慈英投手の交渉権を獲得。「大川君うれしいです。本当にキレのあるボールで抑えでも、中継ぎでも、なんか開幕からビュンビュン抑えてくれるようなイメージを持てるピッチャーです。すごくうれしいです」と笑顔でコメントしました。

即戦力？との質問に「もちろん」と即答。「僕は高校生だろうが大学生だろうが、即戦力でそういう見方をして、キャンプもずっと見てるので。いいと思ったら、すぐ使いますよ」と期待を寄せ、「球の質から言うと、北山(亘基)君に似てる。だからファイターズに入って、たくさんご飯を食べてもらって、たくさんトレーニングをしてもらったら、1年でガーッと変えられる球団なんで。成長とともに、将来はメジャーの場所で投げてもらえるようなピッチャーになれたらいいかなと思います」と語りました。

起用については「まずは中(リリーフ)で見てみたいかなと気持ちがあります。僕はそのパターンが多いんです。中継ぎの気持ちも分からせる。先発で投げたときに中継ぎの経験もしたからこういう抑え方をした方がいいと両方勉強させたいので、中継ぎを経験をさせることはものすごく大事なので」と育成方法を語りました。