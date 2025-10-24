avex代表取締役会長の松浦勝人氏が自身のYouTubeチャンネルに「SKY-HIがやってる音楽フェス『BMSG FES'25』に突撃してみたw」を更新。9月27・28日に開催されたBMSG主催の大規模フェス『BMSG FES’25』に訪問する様子を投稿している。

松浦会長が会場を訪れると、BMSGの代表取締役CEOであるSKY-HIが「まさか来ていただけるとは」と恐縮して挨拶。「最初から来るつもりだったけど、ちょっとイジメてみようって」と返す松浦会長は、イベントの構成や『BMSG FES』についてSKY-HIに質問する。過去に富士急ハイランド･コニファーフォレストで同フェスを開催したと聞くと、松浦会長は「富士急ってAAA（でライブ）やったよね？」と話を振る。SKY-HIも「やりましたよね。同じスタッフさんもいるので、なんか（感動して）泣いてましたね」と思い出話に花を咲かせる。また、SKY-HIがBMSG所属アーティストであるBE:FIRSTのMANATOとJUNONを連れてきて松浦会長に紹介する一幕も。

松浦会長は密着スタッフに「孫みたいなんだよね。だから子供が日髙だったり、HIRO（EXILE）だったりして、その下のそこにいるアーティストは俺からしたらもう孫なの。手が掛からない」と笑顔で語り出す。「孫世代で定期的にご飯行ったり仲良くしている人は？」と聞かれると、「岩ちゃん（岩田剛典）とか三代目（三代目 J Soul Brothers）とか。ここ（BMSG）の子たちはまだ知らない」と答え、「だから俺から言えば、HIROも日高もサイモン（XGの統括プロデューサー）も子ども、その先のアーティストはみんな孫。XGも孫。BE:FIRSTも孫。LDHは孫がいっぱい」と大家族のおじいちゃんのごとく嬉しそうに語り、「自分の子どもっていうのは手が掛かるんだよ。全部面倒見なきゃいけないから。もうそこはあまりやりたくないから、プロデューサーを作る方がいい」とも語る。そして、ライブを見守るの松浦会長の姿が映し出された。

コメント欄には「よくできた息子と孫達ですね」「BMSG FES、見に来ていただきありがとうございます」といった声が寄せられている。

（文=本 手）