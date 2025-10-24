

「丸亀製麺」を運営するトリドールの新人事制度が話題です（写真：今井康一撮影）

【写真】「丸亀製麺」運営のトリドール本社がおしゃれすぎた

うどん店チェーン「丸亀製麺」を運営するトリドールホールディングス（以下、トリドール）が、同店店長の年収を最大で2000万円にすると発表して話題になっています。

個人繁盛店のオーナーならまだしも、サラリーマン店長で年収2000万円を狙えるというのは飲食業界では聞いたことがありません。

なぜ同社は突然、そのような人事制度を打ち出したのでしょうか。また、それは実現可能なのか。その裏には、単なる年収アップ以上に、同社が取り組んでいる経営の本質がありました。

実際、「飲食業の年収」はどれくらいなのか？

ここで日本の飲食業の年収ランキングを見てみましょう。

国内540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースを持つSalesNowが、外食業界の中でも特に上場企業を対象にした「平均年収ランキングTOP20」を2025年7月に発表しました。

これによると、日本の外食業界第1位はコメダ珈琲の持ち株会社「コメダホールディングス」です。外食産業で唯一の1000万円超えをしています。

2位がサッポロホールディングス、3位が東海汽船、4位にはスシローを運営する「FOOD＆LIFE COMPANIES（以下、F&LC）」、そして5位に入ったのが「丸亀製麺」のトリドールです。

2位のサッポロはサッポロビール社員の給与、3位の東海汽船は船員や貨物従業員の給与が高いため平均を押し上げていると見られますので、外食中心で見るとコメダ、F&LC、トリドールという順番になると見てよいでしょう。

トリドールは業界の中では決して低くない、むしろ高い企業の1つです。



（出所：「SalesNow DB」より。同社のデータベースに登録されている上場企業を対象に、商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁、企業が公開する情報を基にデータを抽出。調査期間は24年6月1日〜25年6月1日）

ただし、このデータは本部社員なども含まれたデータとなるため、従業員の感覚からすると「こんなにもらってないけど」というデータになっている企業もあります。実際の現場の店長はどのくらいの年収なのでしょうか。

求人媒体にて掲載されているデータを基に、主要企業の業態別店長年収をまとめてみました。





地域、店長経験、各種手当などにより実際にはもっと幅がでると思いますが、目安として大手飲食業の店長になると、年収500万円前後というのが一般的な目安のようです。

3年後には「年収2000万円店長」が10人ほど誕生

この中では、25年4月から店長（社内呼称はマネージャー）職でも最大年収1000万円以上の年収を得ることも可能にした、すかいらーくホールディングスの年収が目立ちます。

そうした中で前述のとおり、トリドールは、丸亀製麺の店長年収を現在の最大520万円から最大2000万円にまで大幅に引き上げると発表しました。これまでの年収目安からすれば約4倍です。

3年後には、年収が最大で2000万円となる最上ランクの店長が10人程度誕生すると想定しています。これは話題にならないはずがありません。

同社の粟田貴也社長は「働く人の幸せややりがいを会社として最優先する決意の表れ」と同社の経営方針説明会で伝えていました。

同社の最上位の店長年収が1000万円では、会社として「従業員の幸福を最優先にすると宣言するには物足りない。新しい人的資本経営＝心的資本経営を徹底的に追求してくれるメンバーにふさわしい水準にしたいとの思い」で設定したということでした。

この「心的資本経営」とは何なのでしょうか。

トリドールは人の「心」に注目

これは同社独自の言い回しです。一橋大学CFO教育研究センター長の伊藤邦雄先生の「人材版伊藤レポート」で大きな話題となった人的資本経営を基に生み出された言葉です。





人を“資源”と見るのではなく“資本”ととらえ、積極的に人に投資をすることで企業価値を生み出していくことが、日本企業の唯一残された道であると説いたものが「人的資本経営」のポイントです。

特に、人的資本経営を実践に移す際には、次の3つが重要であると指摘しています。

1：人的資本は適切な「環境」を整備・提供すると、価値の創造、増殖が起こる

2：各人材の潜在力を見い出し、それが育つための「触媒」を提供すること

3：人的資本のサクセッションプランを「経営戦略との関係性」で行うことが必要

企業は適切な環境を整備し、触媒を提供することで社員の力を引き出し、経営戦略と人事戦略を連動させること。このような人材投資でなければ、人が資本として価値を生み出すことがないというわけです。

トリドールではこの考え方を基に、人の「心」に注目し、心を大切にするという方針を立てていることがわかります。

「心的資本経営」とは、「従業員の“心”の幸せ」と「お客様の“心”の感動」を共に重要な資本ととらえ、どちらの“心”も満たし続けることで持続的な事業成長を実現する新たな経営思想です。「従業員の“心”の幸せ」と「お客様の“心”の感動」による好循環づくり、そして永続的な人材確保や離職率の改善、求人や教育コストの削減、お店の地元への地域貢献など、様々な価値を長期的に生み出し、グループ全体で持続的な事業成長を目指すものです。 （同社プレスリリースより一部抜粋）

経営戦略と人材戦略を完全にリンク

背景にあるのは、同社の経営戦略です。

「KANDO Creators」を戦略主体におき、4つの重点テーマを掲げて23年〜28年3月期の中長期経営計画を策定し、「食の感動体験をどのように生み出して、それを広げていくか」が戦略の起点であると明言しています。

人が中心であり、その軸に感動がある。それを生み出すためには、関わる従業員とお客様の心の感動こそがカギとなるというメッセージです。



（出所：同社「有価証券報告書」より抜粋）

さらに同社では、「TORIDOLLハピネスモデル」というものを作っています。



（出所：同社「有価証券報告書」より抜粋）

同社のミッションは、「本能が喜ぶ食の感動体験を探求し世界中をワクワクさせ続ける」。それを実現させるためのハピネスモデルであり、この考え方をさらに進化させたものが心的資本経営であり、下記の「ハピカン繁盛サイクル」なのです。



（出所：同社プレスリリースより抜粋）

ここまでで、人的資本経営を実践に移す際に重要な「3：人的資本のサクセッションプランを『経営戦略との関係性』で行うことが必要」という部分をトリドールでは徹底しているのがわかります。

経営戦略と人材戦略を完全にリンクさせて、現場に徹底させていくことが結果的に繁盛店づくりにつながると考えているのです。

ここまで徹底して「人に対して投資をする」という発想がある点も、丸亀製麺の“年収2000万円店長”が単なる「マスコミウケを狙った一発ネタ」なのではなく、同社の経営戦略上の最重要キーワードだと言えます。

では同社には、本当にそれを実現できるだけの企業のポテンシャルがあるのでしょうか。数字面から検証してみたいと思います。

「店長の年収」をターゲットとした理由

まず日本の外食産業の動向から見てみます。

日本フードサービス協会DBによると、00年以降、日本の外食産業市場は25兆円前後を維持しつつ、19年には26兆円を突破しました。コロナ禍で大きく落ち込みはしたものの、23年には再び24兆円以上に戻し、市場は拡大しています。





外食産業の中で、業績を伸ばしている2社で筆者が注目しているのが、トリドールとスシローのF&LCです。

圧倒的に強い業態を1つ持ち、売り上げは共に2000億円を超え、海外展開を積極的に進めるという点で類似性があるためです。

その両者の直近決算データを見ると、両社共に好業績であることがわかります。





25年3月期は海外事業の減損の影響でトリドールは営業利益を落としていますが、26年3月期第1四半期決算では80億円を超える営業利益を出し過去最高売り上げと利益となっています（26年3月期第1四半期の営業利益は80億5200万円）。

同社の業績を支えるのは何と言っても丸亀製麺です。全社の47.8%を売り上げ、111.5%の前年比。同社の海外事業の売り上げを上回る基幹事業です。つまり丸亀製麺の成長こそが、同社の当面の成長の要であることがわかります。

しかし、国内その他事業は前年比124.2%、海外事業が118.2%という数字に比べると、丸亀製麺の伸び率には物足りなさもあります。26年3月期第1四半期でも丸亀製麺は前年比111%と他セグメントに比べると大きく伸びていません。

同社が成長していくためには、丸亀製麺をもう一段階成長させる必要があるのです。









では、トリドールはどのように丸亀製麺を伸ばしていくか。先の人的資本経営のポイントで言えば、「適切な環境を整備し、触媒を提供することで社員の力を引き出す」ことです。

企業の環境投資の多くは販売費および一般管理費（販管費）に表れます。給料や店舗立地（家賃）、店舗環境（設備備品）など、働くために必要な経費です。

トリドールの販管費は前年比で114.7%と売上高の伸び率に近い数値です。





では、従業員の働く触媒としてもっとも大きな要因の1つである「人件費」はどうなっているのでしょうか。

同社の人件費全体では117.4%と、売り上げの伸び率よりも高い数値となっています。

特に役員を除いた従業員にかかる人件費に限定すると、人件費率は32.3%、労働分配率は42.5%です。

外食産業では繁盛店の分配率は40%以下とされている中で言えば、同社は従業員の給料や福利厚生費を上げ、人に重点をおきながらもきちんと儲けている会社であることがわかります。





ちなみに、F&LCの人件費率は27.6%です。トリドールはF&LC社に比べて売り上げも利益も低いですが、人件費率は高いわけですから、同じ成長企業同士で比べてみても、トリドールが人に対して投資をしている企業だと言えるでしょう。

同社は人件費を上げることで従業員の満足度（従業員体験価値＝EX）を強化して、それが客の満足度（顧客体験価値＝CX）につながることを促し、売り上げを伸ばしていこうとしているのが数値からも見てとれます。

これが前述の「ハピカン繁盛サイクル」です。

飲食企業に「おしゃれなオフィス」は必要か？

トリドールの本社は、東京・渋谷区の「渋谷ソラスタ」の19Fにあります。19年に同ビルがオープンするのと同時に移転したのですが、筆者はたまたま引っ越し直後に同オフィスにお邪魔していました。

「これって本当に飲食企業の本社?」と驚いたのを覚えています。

正直なところ、飲食企業に渋谷のおしゃれオフィスは必要ないのではないか? と思っていました。

というのも、飲食の現場は泥くさく、まさに毎日の数百円の現金商売で成り立っている業種です。その飲食店が、店にお金をかけることはあっても本社にお金をかける必要はないという先入観があったからです。

しかし同社はあえて「外食業界のオフィスらしさをできるだけ入れないように」し、「外食業界の『長時間労働・低賃金＝ブラック』のような、求職者から敬遠されがちな業界イメージを変えられるように振り切ったデザインを目指した」という話を、同社関係者から聞き、なるほどなあと感じたものです。



トリドール本社オフィスのエントランス（写真：トリドール公式サイトより）



執務室からの見晴らしは抜群だ（写真：トリドール公式サイトより）

「まずは客の満足度を」は時代遅れ

筆者はこのEXとCXの関係性を、日々のコンサルティングの中で何度も経験しています。企業がEXを高めれば高めるほど、CXが向上し、結果的に売り上げが上がっていくのですが、この話をすると、コンサルティング現場では、次のような質問が出ます。

「まずは客のCXを先行して売り上げを上げることで、EXにも力を入れられて、従業員の給料を上げることができるのでは?」

これはこれで一理ありますが、現在の日本の働き方の中では、もう時代遅れ感があります。

世界的な資源高、物価高による仕入れ価格高騰、人件費増、店舗開発費、家賃上昇など、さまざまな経費、投資費用が増大しています。

さらに人手不足、人材流出も相次ぐいま、「CXを向上しろ」「売り上げを上げろ」と発破をかけるだけでは、現場にストレスだけがたまり、逆に現場力が低下してしまいます。

まずは従業員のやる気に火をつける環境整備と触媒提供によって、従業員がお客様のために動きたくなる空気感を作ることこそが、いま経営者が取り組むべきことです。

だからこそ、トリドールの「ハピカン繁盛サイクル」のような考え方が必要となり、結果的に店長の年収引き上げも考えなければいけなくなってくるというわけです。トリドールの“2000万円店長”は、次の時代に向けた各企業への羅針盤と言えるのです。

（岩崎 剛幸 ： 経営コンサルタント／ムガマエ株式会社 代表取締役社長）