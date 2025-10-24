Ž¢1Æü¤Ç2ºÐÊ¬¤âÏ·²½Ž£¿Õµ¡Ç½¤òÍî¤È¤¹Ä¶°Õ³°¤ÊÅ¨
¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§buritora¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¸«¤ë¡ÛÂ¡´ï100Ç¯»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¿ÕÂ¡¥±¥¢
ÀÎ¤È¤¤¤Þ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¾ï¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö¿ÕÂ¡¤¬¼å¤¤¿Í¤Ï±¿Æ°¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó°¤¯¤·¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¦¥½¡£¤¤¤Þ¤Ï¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤âÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿©»ö¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ÇÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸í¤ê¤Ç¡¢¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥½¥Ã¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤êÉÂ¾õ¤ò²óÉü¤µ¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÄó¾§¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¿ÕÂ¡¼£ÎÅ¤Î¡È¸í¤Ã¤¿¾ï¼±¡É¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¾å·îÀµÇî¡¦ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£¾å·î¶µ¼ø¤Ï¡¢¿·Ãø¡Ø¿ÕÂ¡ÂçÉü³è¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Õµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾å·î¶µ¼ø¤¬¡Ö¿Õµ¡Ç½Äã²¼¤ò¿Ê¤Þ¤»¤ë¡Ø°ÂÀÅ¡Ù¤ÎÉÝ¤í¤·¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿
ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ç¡¢ÀÎ¤È¤¤¤Þ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°¤ò¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡Ö°ÂÀÅ¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ÂÀÅ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿´¿È¤Î¿ê¤¨¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÂ¾õ¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢Â¿¤¯¤Î¼Â¸³¤ä¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¡ÖËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ØÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡Ù¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö°ÂÀÅ¤«¤é±¿Æ°¿ä¾©¡×¤Ø¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¢¤êÊý¤ò180ÅÙÅ¾´¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³ÎÎ©¤·¤¿±¿Æ°¿ä¾©¤Î¼£ÎÅ¥á¥½¥Ã¥É¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î°åÎÅ³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦ÃæÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¼ÂÁ©¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëºÝ¡¢¤½¤Î¸¦µæ¤Î²áÄø¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¡Ø°ÂÀÅ¡Ù¤ÎÉÝ¤í¤·¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¤ÏÉÂµ¤¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°Â°×¤Ë°ÂÀÅ¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿²¤¿¤¤ê¤Ø¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¿Í¤Î¶ÚÆùÎÌ¤ÏÃæÇ¯°Ê¹ß¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾¯¤·¤º¤ÄÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢30Âå°Ê¹ß¡¢1Ç¯ºÐ¤ò¤È¤ë¤´¤È¤ËÊ¿¶Ñ1¡ó¤º¤Ä¶ÚÆùÎÌ¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£5Ç¯·Ð¤Æ¤Ð5¡ó¡¢10Ç¯·Ð¤Æ¤Ð10¡ó¡¢30Ç¯·Ð¤Æ¤Ð30¡ó¤Î¶ÚÆù¤¬¸º¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÁêÅöÎÌ¤Î¶ÚÆù¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤ªÊ¬¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤º¤Ë°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶ÚÆù¸º¾¯¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢´Ý1Æü¤º¤Ã¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤º¤Ë°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È1Æü¤Ç2¡ó¤â¤Î¶ÚÆùÎÌ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö1Ç¯¤Ç1¡ó¤Î¸º¾¯³ä¹ç¡×¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Î°ÂÀÅ¤Ç2Ç¯Ê¬¤â¤Î¶ÚÆù¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢10Æü´Ö¤º¤Ã¤ÈÀäÂÐ°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢1Æü2¡ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤±¤Ð10Æü´Ö¤Ç20¡ó¤â¤Î¶ÚÆù¡¢20Ç¯Ê¬¤Î¶ÚÆù¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¤È¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö40Ç¯Ê¬¤ÎÏ·²½¡×¤¬°ÂÀÅ¤Ç¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿
¤½¤ì¤Ë¡¢°ÂÀÅ¤Ç¿ê¤¨¤ë¤Î¤Ï¶ÚÆù¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤¸¦µæ¤Ç¤¹¤¬¡¢1966Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ö°ÂÀÅ¼Â¸³¡×¤ÎÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢5¿Í¤Î20ºÐ¤Î·ò¹¯¤ÊÃËÀÈï¸³¼Ô¤Ë3½µ´Ö¤Î´°Á´°ÂÀÅÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢3½µ´Ö¸å¡¢Èà¤é¤ÎÂÎÎÏ¤ä»ýµ×ÎÏ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÂÎ¤Î¿ê¤¨¤¬·×Â¬¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¸¦µæ¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤éÀè¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¸³¸å¡¢Èà¤é5¿Í¤ÏÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸µÄÌ¤ê¤ÎÂÎÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¼Â¸³¤«¤é40Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ5¿Í¤¬60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ºÆ¤ÓÂÎÎÏ¤ä»ýµ×ÎÏ¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢5¿Í¤ÎÂÎ¤Î¿ê¤¨Êý¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï¡¢40Ç¯Á°¤Î°ÂÀÅ¼Â¸³¸å¤Î·ë²Ì¤ÈÆ±Åù¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿3½µ´Ö¤Î°ÂÀÅ¤Ç40Ç¯Ê¬¤ÎÏ·²½¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÏ·¤¤¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡Ö¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¤Ê¤é°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Á¤ã¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦ÀÎ¤Î¸í¤Ã¤¿¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È²È¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅöÁ³¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë¶ÚÆùÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤è¤ê¤â¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë70Âå°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¶ÚÆù¤Î¸º¾¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¥°¥Ã¤È²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÚÆùÎÌ¤ò¤´¤Ã¤½¤êÍî¤È¤·¤¿¿Í¤¬¤½¤Î¸å¤É¤¦¤¤¤¦ËöÏ©¤òÃ©¤ë¤«¤Ï¡¢¤â¤¦¤ß¤Ê¤µ¤ó½½Ê¬¤Ë¤´Â¸¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶ÚÆùÎÌ¤ä¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¤È¡Ö¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡×¡Ê¶ÚÆù¸º¾¯¾É¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¡¢±¿Æ°µ¡Ç½¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÊâ¹Ô¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿Çï»Ò¤Ë¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤¬°²½¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤ä±¿Æ°µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ê¼å¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Î¤¹¤°Àè¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¡Ö¿²¤¿¤¤ê¾õÂÖ¡×¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Õµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë°½Û´Ä¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë
¤½¤ì¤Ë¡¢°ÂÀÅ¤Ï¡¢¿Õµ¡Ç½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÄ¾ÀÜ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤Ë¤Ï¿´Â¡¤¬Á÷¤ê½Ð¤¹·ì±Õ¤Î4Ê¬¤Î1¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È·ì±Õ¤òÁ´¿È¤Ë½Û´Ä¤µ¤»¤ëÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¡¢¿ÕÂ¡¤Ë½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Î·ì±Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Õµ¡Ç½Äã²¼¤¬¤¤¤Á¤À¤ó¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÊÀÎÎ®¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡Ë¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¿©»öÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÀÝ¼è¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë´Ù¤ë¿Í¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¶ÚÆù¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÊä¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¶ÚÆù¢ª¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤ÎÊ¬²ò¤¬¿Ê¤à¤È¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¿ÕÂ¡¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¿Õµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿°½Û´Ä¥À¥á¡¼¥¸¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢¤ß¤ë¤ß¤ëßÉ²áµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¿Í¹©Æ©ÀÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡Ö°ÂÀÅ¡×¤¬¤¤¤«¤ËÉÝ¤í¤·¤¤¤â¤Î¤«¡¢¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¯¡¹¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤¬Ä¹¤¯°ÂÀÅ¤òÊÝ¤Ä¤Î¤Ï¡Ö¿²¤¿¤¤ê¡×¤ä¡Ö¿Í¹©Æ©ÀÏ¡×¤ØºÇÂ®¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹Ô¤Ãå¤¯Ä¾¹ÔÊØ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ºÇÂ®¤Ç¿ÍÀ¸¤Î½ªÃå±Ø¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯Ä¾¹ÔÊØ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î½ªÃå±Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö°ÂÀÅ¥ë¡¼¥È¡×¤«¤é¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ç¶ÚÆùÎÌ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¥ë¡¼¥È¡×¤Ø¤È¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Äó¾§¡¦³ÎÎ©¤·¤¿¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡Ö°ÂÀÅ¥ë¡¼¥È¡×¤«¤é¡Ö±¿Æ°¿ä¾©¥ë¡¼¥È¡×¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÕÂ¡¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤è¤ê¤¹¤³¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¹ÔÀèÊÑ¹¹¤òÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î±¿Æ°ÎÅË¡¡Ö3¤Ä¤ÎÃì¡×
¤Ç¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Æ°¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï»æÉý¤ÎÅÔ¹ç¾å¤¢¤Þ¤ê¤¯¤ï¤·¤¯¾Ò²ð¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤ò±¿Æ°ÎÅË¡¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¡Ö¿ÕÂ¡¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×ÂÎÁà¡×¡Ê¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤ò¤Û¤°¤·¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¤ë½àÈ÷ÂÎÁà¡Ë
¢ ¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¶Ú¥È¥ì¡×¡Ê¸úÎ¨¤è¤¯´ÊÃ±¤Ë¶ÚÆùÎÌ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë
£ ¡Ö¿Õ³èÀ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¡Ê·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¿ÕÂ¡¤ÎÆ¯¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ëÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¡Ë
±¿Æ°¤Ë¤Ï¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¡¦²óÉü¤µ¤»¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î±¿Æ°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤Ê¤¦¤È¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¸úÎ¨¤è¤¯¿ÕÂ¡¤ÎÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤Ï¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µ¡Ç½Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤Ç¤â¿ÕÂ¡¤Î·ò¹¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö°ÂÀÅ¡×¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢¡Ö±¿Æ°¡×¤ÎÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¼¤Ò¡¢Áá¤á¤Ë¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¡×¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±¿Æ°¤ÎÎÏ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ÆËö±Ê¤¯¿Õµ¡Ç½¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¾å·î ÀµÇî ¡§ ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢»³·Á¸©Î©ÊÝ·ò°åÎÅÂç³ØÍý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹¡Ë