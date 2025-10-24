ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の２３日（日本時間２４日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた公式会見に出席した。

大谷は「前回（昨年４月）はかなりブーイングがあったので（笑）。それも含めて野球に対する愛じゃないかなと思っているので、そういう面も含めて素晴らしいファン層だなと思いますし、素晴らしい国民性というか。そこも含めて楽しみたいと思います」と話し、第１戦で初対戦となる新人右腕イエサベージについては「まず軌道というか、投げ方も含めて独特ではあると思うので。それが自分の中でどう見えるのかなというのが一番かなと思うので。まず第１打席からそういう確認が大事かなと思います」と力を込めた。

大谷がＦＡだった２３年オフ。ブ軍はド軍などと並んで移籍先の最終候補まで残っていた。同年１２月の争奪戦最終盤、米国の敏腕記者が大谷がトロントへのチャーター機に乗り込んだという情報を発信。真相は全くの誤報だったのだが、２４年４月にトロントで行われた試合では大ブーイングを浴びせられた。それでも「僕がブルージェイズのファンだったら普通にブーイングすると思う」と意に介さず、本塁打を放っていた。

ドジャース移籍１年目だった昨季は、自身のメジャー７年目にして初めてポストシーズンに進出。地区シリーズでパドレス、ナ・リーグ優勝決定シリーズでメッツを破ってワールドシリーズに駒を進めた。ワールドシリーズでは第２戦で二盗を試みた際に左肩を脱臼。第３戦以降も強行出場を続けたが、本来の力を発揮出来なかった。昨季は２３年９月に受けた右肘手術の影響で打者専念だったが、今季は第４戦の先発も見込まれ、二刀流で挑む頂上決戦だ。

６月に投手復帰した今季は、本塁打王こそ逃したが自己最多の５５本塁打。ポストシーズンではワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦で２本塁打を放って好スタートを切った。フィリーズとの地区シリーズでは第１戦に先発してポストシーズン初登板ながら６回３失点で勝利投手。打者としてはシリーズを通して苦しんだが、存在感を見せた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでもなかなか打撃の状態は上向かなかったが、先発した第４戦で投げては７回途中２安打無失点１０奪三振、打っても初回先頭弾を放つなど３本塁打という投打で圧巻の活躍を見せて、４連勝突破に貢献した。

ポストシーズンではここまで投手としては２試合に登板して２勝無敗、防御率２・２５。１２イニングを投げて１９三振を奪っている。打者としては全１０試合にフル出場し、４１打数９安打の打率２割２分ながら、５本塁打、９打点をマークしている。