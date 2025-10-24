◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

巨人の６位・藤井健翔内野手（１８）が憧れの岡本超えを誓った。

１８１センチ、９６キロの恵まれた体格から繰り出す打球速度は１６０キロを超え、高校通算３５発を放った大型スラッガー。「自分の名前が呼ばれなくて、焦りや不安もあった。ずっとテレビで見ていたところに自分の名前が載ったので、実感が湧きました。（巨人は）歴史のあるチーム。パンチ力に磨きをかけて通用する選手になりたい」と笑顔を見せた。

チームは今オフ、長年４番を担ってきた岡本のメジャー移籍が濃厚。阿部監督は「将来の岡本を目指してほしい」と期待する。「（岡本に）ずっと憧れていて、動画を見ていた。超えられるくらいの球界を代表する選手になりたい。一日でも早く東京ドームでプレーすることが目標。ファンの方々の前でど派手な一発を打ちたい」。大きな体に大きな夢。ロマンたっぷりの大砲候補が、巨人の未来を照らすべく突き進む。（加藤 翔平）

◆藤井 健翔（ふじい・けんしょう）２００７年８月１５日、岡山・倉敷市生まれ。１８歳。浦和学院では２年春に初めてベンチ入り。今夏の埼玉大会は４番・三塁で出場し３回戦敗退。高校通算３５本塁打。５０メートル６秒５、遠投１００メートル。１８１センチ、９６キロ。右投右打。