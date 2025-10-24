Ｊ１で１４位の清水は２３日、ホーム・東京Ｖ戦（２５日）に向け、静岡市内で一部非公開調整した。ＤＦ蓮川壮大は今節、Ｊ通算１００試合出場を迎える。節目の一戦を完封で飾り、目標の１０位以内をたぐり寄せる。

これまでＦＣ東京（Ｕ―２３含む）、岩手、甲府、清水でプレー。Ｊ３で５試合、Ｊ２で６０試合、Ｊ１で３４試合に出場してきた。「Ｊ１で出続けて、レベルアップしたい思いが強くなった。圧倒的な選手になっていきたい」。プロ生活をスタートしたＦＣ東京では出番に恵まれなかったが、今季は自身のキャリアで初めてＪ１でのレギュラーと言える立場をつかんだ。「スピードはある程度負けない感覚がある」と、自信を深めつつある。

前節（１８日）の川崎戦は３―５。前半だけで４失点するなど、守備に大きな課題を残した。今週の練習ではあらためて寄せの意識を改善。「シュートを打たせない距離感を意識した。しっかり出していく」と修正を誓った。

勝ち点１差で１２位の東京Ｖはリーグ最少の２２得点。開幕戦では１―０で完封勝ちしているが、油断はしない。「（秋葉監督からも）コンパクトでハイラインを求められている。強気にライン設定していきたい」。前からのアグレッシブな守備を披露し、自身の記念の一戦を５試合ぶりの白星で飾ってみせる。