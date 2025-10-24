歌手・倖田來未（４２）の衣装にフォロワーが仰天した。

デビュー２５周年イヤーアニバーサリーツアー「ＫＯＤＡ ＫＵＭＩ ２５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＴＯＵＲ ２０２５ 〜Ｄｅ‐ＣＯＤＥ〜」を１８日に京王アリーナＴＯＫＹＯメインアリーナでスタートさせた倖田。

２３日にインスタグラムを更新し「東京公演！！２５周年ツアーだけあって、めちゃんこ楽しかったです」と感謝。「大阪では、収録も入るのでみなさんいつも通り楽しんでくださいね！！この投稿をみたあなた！大阪城ホールで待ってます！！」と１２月１３日、１４日の大阪城ホール公演に向けて呼びかけた。

この投稿にはステージ上での写真をアップ。一見、布面積が小さすぎるが、しっかり肌色の生地でカバーしている衣装を披露した。

それでもフォロワーは「衣装こんな風になってたんだー」「ハイセンスすぎて度肝を抜かれました」「どんな衣装？！ってめっちゃびっくりました」「登場したとき、え！？服着てない…！？って驚きました」「４２歳とは思えない」「この衣装着こなせるのくうちゃんだけ」「かっこいい」と驚きが止まらなかった。

倖田は２００４年、映画「キューティーハニー」の主題歌となったヒット曲「ＬＯＶＥ＆ＨＯＮＥＹ」でブレイク。０５年に「Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ」で日本レコード大賞。２０１１年１２月にＫＥＮＪＩ０３と結婚。１２年７月に第１子となる長男を出産した。