ブルージェイズの通算２２１勝右腕、Ｍ・シャーザー投手（４１）が２３日（日本時間２４日）、２４日（同２５日）に本拠地で迎えるドジャースとのワールドシリーズ第１戦前日のメディアデーに出席。大谷翔平投手（３１）を褒めちぎった。

「彼が攻守の両サイドでやっていることは信じられないほどすごいことだ。その姿を見ることができて光栄だし、自分はリトルリーガーたちが彼を見て夢を抱き、同じようにプレーしたいと思ってほしいと願っている。最近は９歳や１０歳の子どもが『投手専任』になりたがるという話ばかり聞くが、それが俺は嫌でたまらない。そうではなく『野球選手』になってほしいんだ。打って、投げて、いろんなポジションを経験してほしい。彼（大谷）がそうした多面的なプレースタイルの良さを示してくれているのは素晴らしいことだ。だからこそ彼は野球界にとって重要な存在であり、子どもたちにはあの姿を見て育ってほしい」

２４日（同２５日）の第１戦でブルージェイズは２４年ドラフト１巡目の新人右腕、イエサベージが先発することが決まった。プレーボール直後に大谷と対戦することになるが、シャーザーは「楽しむことだ。最高の存在になりたいなら、最高の相手を倒さなければならない。彼（大谷）は間違いなく世界最高の一人。だからこそ自分がそれ以上であると信じて挑めばいい。競い合うことを恐れるな」と助言。「ストライクを投げることだ。ボールばかりでは四球になる。だからストライクを投げろ（笑）」と説いた。