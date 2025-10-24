40代半ばは、これまでのキャリアが「給与」という形で明確に表れる時期です。同世代のはずなのに、なぜこんなにも差がついてしまったのか――そう感じている人も少なくないでしょう。企業規模、業種、そして役職によって、いかに残酷な「分岐点」が待ち受けているのか。その実情を見ていきましょう。

偏差値から「年収」「役職」へ。モノサシが変わっただけのマウント合戦

高校の同窓会に20年ぶりに参加したという、武藤直樹さん（45歳・仮名）。通っていたのは、中高一貫の進学校。そこは、偏差値や模試の順位、そして最終的にはどの「一流大学」に合格したかで、生徒間の序列が暗黙のうちに決まるような世界だったといいます。

そんな環境で6年間を過ごした武藤さんは、その後、東京の有名私大に進学。大学卒業後は都内の中堅メーカーに就職し、現在は課長職として月収55万円ほどの給与を得ています。

「世間的には決して低い水準ではないと自負していますが、高校時代の同級生らが勤めている会社に比べたら見劣りするかもしれませんね」

そのようななか、武藤さんのもとに同窓会の案内状が届きます。懐かしさ半分、面倒くささ半分。学生時代のあの独特な「探り合い」の空気を思い出し、気は進みませんでした。しかし自分も旧友も社会人になり20年ほど。もうあの頃のような独特の雰囲気にはならないだろう、旧交を温めるのも悪くないはずだと参加を決意したといいます。

同窓会会場は、地元で老舗ホテルのバンケット。そこには見覚えのある顔ぶれが――しかし、和やかな再会の場を想像していた武藤さんの期待は、すぐに裏切られます。

「お、久しぶり。今どこだっけ？ 俺はA（外資系コンサル）だよ。まあ、キツいけど、やりがいはあるかな」

「こないだ、湾岸のタワマン買ったんだよ。やっぱり高層階は違うね。武藤は今、どの辺に住んでるの？」

あちこちで交わされる名刺交換は、まるで互いの「現在の価値」を査定しあう儀式のようでした。話題の中心は、勤務先の企業名、役職、そして住んでいる場所――学生時代、あれほどまでにこだわっていた「偏差値」や「大学名」は、今や「年収」や「社会的地位」という、より生々しいモノサシに取って代わられていただけでした。

学生時代とまったく変わらない、マウント合戦の構図。一流大学の合格実績を競い合っていたあの頃から、何も変わっていませんでした。

「こんな大人になっても関係性は変わらないんですね……」

自分の月収55万円という現実が、この場においてどのような「評価」を受けるのか。そんなことを一瞬考えてしまったことにも嫌気が差したといい、誰にも告げず、そっと会場を後にしたといいます。

45歳、残酷すぎる「平均年収」の分岐点

武藤さんが目撃した「絶句」するほどの格差と、それに固執する旧友たちの姿。これは現代の40代サラリーマンが直面する「現実」です。客観的なデータに基づき、その実情を見ていきましょう。

厚生労働省『令和6年賃金構造基本統計調査』によると、40代後半の大卒男性（正社員）の平均給与は月収で49.8万円、年収で822.4万円です。武藤さんの月収55万円（年収換算660万円＋賞与）は、ほぼ平均的な水準を上回っています。しかし、この平均には大きな幅があります。

残酷な分岐点のひとつが「企業規模」。同調査で、40代後半の大卒男性の平均給与を事業所規模別に見ると、「従業員1,000人以上企業」で月収54.9万円、年収945.2万円。「従業員100〜999人企業」では月収48.9万円、年収791.3万円。「従業員30〜99人企業」では月収41.7万円、年収646.6万円。同じ40代後半の大卒男性であっても、企業規模で月収では15万円程度、年収では実に300万円もの格差が生じています。

「業種」による差も顕著です。「金融」は月収65.2万円、年収1,145万円。「宿泊業、飲食サービス業」では月収40.0万円、年収619.1万円。月収で25万円、年収で500万円もの差が生じています。

もちろん、「役職」の有無も年収を大きく左右します。非役職者であれば月収42.9万円、年収713.3万円。課長級だと月収は56.0万円、年収は904.2万円。部長級だと月収は70.2万円、年収は1,101万円。役職の有無やクラスによって、給与格差は残酷なほど明確です。

確かに、サラリーマンの価値が給与で測られるのであれば、同窓会会場で繰り広げられたマウント合戦は当然の光景かもしれません。ただ、同窓会に参加して、改めて過去とは一線を画していいと思ったという武藤さん。

「一度出来上がった人間関係は、ときを経ても変わらないものですね。私の人生には、あまりプラスにはならないと、改めて感じました」

