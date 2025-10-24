◇2025年プロ野球ドラフト会議（23日）

ソフトバンクはドラフト1位指名の競合により、スタンフォード大の佐々木麟太郎選手の交渉権を獲得。城島健司CBO(チーフベースボールオフィサー)がインタビューに応じました。

最初にDeNAが1位指名し、会場はどよめき。その後ソフトバンクとの2球団競合となり、後にクジをひいた城島CBOが当たりを引き当てました。

「残り物に福がありましたね」と笑顔をみせた城島CBO。改めて指名について、「彼の場合はイレギュラーで、来年の夏まで見守らないといけない。ドラフト1位を彼と縁がなくても、彼がすばらしい選手だという評価をした上で、リスクを背負った上でも欲しいと思った選手ということですね」と説明します。

また、「我々のすばらしいスカウト陣が評価して、彼がホークスだけじゃなくて日本のプロ野球に必要だというメッセージをしたいという評価です」と話しました。

さらに「いい選手はたくさんいるんですけれど、核となる選手が必要。縁があった場合はチームの核としてホークスを引っ張ってもらいたい。ドラフト1位で私たちが指名した、これがメッセージなので十分伝わっていると思います。福岡の九州で王貞治会長が率いる豪快な野球をファンも望んでいますので、彼が一番活躍できるのはホークスだと思います」と熱弁し、「どちらを選ぶかは佐々木くんの意思を尊重しますが、ホークスに来てぜひ九州を熱くしていただきたい」とメッセージを口にしました。