¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û23Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢Á°ÆüÈæ144.20¥É¥ë¹â¤Î4Ëü6734.61¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬30Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬É½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤â3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢201.40¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü2941.80¤À¤Ã¤¿¡£