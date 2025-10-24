¡Úµð¿Í¡Û¡ÈÀ¸¿è¤ÎÅç¿Í¡É¤¬Èá´ê¡¡¥É¥é£µ¤Î²ÆìÅÅÎÏ¡¦¾®ÉÍÍ¤ÅÍ¡Ö£±£°Ç¯°Ê¾å¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Ë£µ°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿²ÆìÅÅÎÏ¡¦¾®ÉÍÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¾Ð´é¤Ç²¿ÅÙ¤âÎ¾·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£ºòÇ¯¤â£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤«¤éÄ´ºº½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ØÌ¾¤Ï¤Ê¤·¡£¼Ò²ñ¿Í£¶Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ø¡ÖÎý½¬¤Ç°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼è¤ì¤¿¤é¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡Áö¹¶¼é£³Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Âç·¿Í··â¼ê¡£ºòÇ¯¤Ï¶å½£ÃÏ¶èÅÔ»ÔÂÐ¹³£²¼¡Í½Áª¤ÇÂÇÎ¨£µ³ä£³Ê¬£¸ÎÒ¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏ¤ÏÂ¿¤¯¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¶¯¸ª¤Ç¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤â·Ú²÷¡£À¾Éð¡¦¸»ÅÄ¤äµð¿Í¤ÇÄ¹´ü´Ö¡¢Í··â¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿ºäËÜ¤ÏÌÜ»Ø¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖºÇ¶á¤Ç£±£°Ç¯°Ê¾å¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤Ã¤¿¿Í¤ÏºäËÜÁª¼ê°ÊÍè¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£½ÐÂ³¤±¤ë¤¹¤´¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¡¢µÓÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ê¤Î¤Ç¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£²ÆìÀ¸¤Þ¤ì²Æì°é¤Á¤Î¡ÈÀ¸¿è¤ÎÅç¿Í¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¾®ÉÍ¡£¡ÖÅÁÅýÅª¤ÊµåÃÄ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡££±·³¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë
¡¡¢¡¾®ÉÍ¡¡Í¤ÅÍ¡Ê¤³¤Ï¤Þ¡¦¤æ¤¦¤È¡Ë£²£°£°£±Ç¯£±£°·î£µÆü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£´ºÐ¡£»Ö¿¿»Ö¾®£±Ç¯»þ¤Ë»Ö¿¿»Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ïµ¹ÌîÏÑ¥Ý¥Ë¡¼¥º¤Ë½êÂ°¡£ÃæÉô¾¦¤òÂ´¶È¸å¤Î£²£°Ç¯¤«¤é²ÆìÅÅÎÏ¤Ø¡£¶å½£ÃÏ¶è¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿ºòÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ë½Ð¾ì¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÊä¶¯Áª¼ê¤ò´Þ¤á£³Ç¯Ï¢Â³Æ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¶¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£ÆÃµ»¤Ï»ØÅ«¡£